藝文 > 即時

北藝大2026關渡藝術節3/20登場 「藝域共融」展現跨域創作能量

2026/03/03 17:11

舞蹈學院將規劃大型展演《大鳴》呈現4支作品。（記者董柏廷攝）舞蹈學院將規劃大型展演《大鳴》呈現4支作品。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立台北藝術大學主辦的「2026 關渡藝術節春季篇」於今（3）日舉辦啟動記者會，本屆以「藝域共融」為核心主題，整合戲劇與舞蹈2大學院的創作能量。活動將於3月20日至5月31日在台北藝術大學盛大舉行，透過跨域展演與公共對話，試圖從校園出發，延伸至社會文化現場，回應當代多元共融的議題。

戲劇學院本屆以「體制與個體的拉鋸」為主軸，推出《國王駕崩了》、《帝克斯迎來和平之前》與《陶博智》3部作品，分別從權力結構、人性慾望與社會磨礪等角度切入，呈現青年創作者對公共議題的敏銳觀察與思辨，並透過劇場語言回應當前時代環境。

國立台北藝術大學主辦的「2026 關渡藝術節春季篇」今（3）日舉辦啟動記者會。（記者董柏廷攝）國立台北藝術大學主辦的「2026 關渡藝術節春季篇」今（3）日舉辦啟動記者會。（記者董柏廷攝）

舞蹈學院則規劃了大型展演《大鳴》，將呈現4支作品，包含由新世代舞者重新詮釋雲門舞集創辦人林懷民的作品《白之三》，展現經典舞作的傳承意義，此外，本次更邀請日本大駱駝艦成員、舞踏藝術家田村一行擔任客座指導，展示身體探索的課程成果、資深教師蔣秋娥與校友柯宛均也將分別以當代芭蕾與融合東方身法的舞蹈創作，形塑出一場豐富的世代交會。

北藝大說明，「藝域共融」不僅象徵跨學院的密切合作，更強調藝術與公共討論的深度連結。本屆藝術節將透過國際交流與跨域創作，具體呈現北藝大在藝術教育與文化實踐上的整體成果。活動詳詢OPENTIX網站。

