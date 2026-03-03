自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 逛展覽

故宮南院特展「地緣政治的國際萬象」登場 展出《馬關條約》等珍貴展件

2026/03/03 19:53

與台灣密切相關的《馬關條約》正本。（記者林宜樟攝）與台灣密切相關的《馬關條約》正本。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕最近美伊開戰，地緣政治議題引發全球關注，國立故宮博物院南部院區推出「地緣政治的國際萬象—14至19世紀的東亞世界」特展，本展為英國國家學術研究院（British Academy）支持的研究計畫，展出故宮典藏，並向大英博物館、仁川廣域市立博物館、高麗大學博物館、九州國立博物館、大阪歷史博物館及外交部、國立臺灣博物館等國內外博物館借展珍貴文物，共計展出85組99件，從物件說歷史故事，透過地圖、圖像與相關文獻，詮釋東亞國際政治秩序的競逐與轉變，與台灣密切相關的《馬關條約》以及國寶《明太祖坐像》都在特展公開亮相。

「地緣政治的國際萬象—14至19世紀的東亞世界」特展開幕。（記者林宜樟攝）「地緣政治的國際萬象—14至19世紀的東亞世界」特展開幕。（記者林宜樟攝）

故宮南院今天舉行展覽開幕式，故宮院長蕭宗煌、副院長余佩瑾、中研院院士杜正勝、外交部資訊及電務處長張嘉政、韓國仁川廣域市立博物館長金泰翼、韓國高麗大學博物館長宋浣範、日本大阪市立歷史博物館長大澤研一、日本九州國立博物館長富田淳、韓國東國大學教授權奇奭、國家圖書館長翁誌聰等出席，見證國際博物館合作研究成果。

國寶《明太祖坐像》。（記者林宜樟攝）國寶《明太祖坐像》。（記者林宜樟攝）

蕭宗煌說，特展回顧1368年明朝建立至1895年《馬關條約》簽訂的500年期間，東亞世界國際秩序的變化，文物不僅具有藝術審美價值，更是建構歷史的重要媒介，歷史過於遙遠抽象，用文物展示東亞500年的歷史，是展覽核心。

朝鮮通信使行列圖。（記者林宜樟攝）朝鮮通信使行列圖。（記者林宜樟攝）

策展人故宮書畫文獻處助理研究員鄭淑方表示，展覽分為「中國的職貢傳統與圖像」、「十四至十九世紀的東亞世界」、「以中國為中心的職貢體制」、「以日本為中心的新興挑戰」及「職貢體制的終結：甲午戰爭與馬關條約」5大架構；焦點展件如故宮院藏限展品唐閻立本〈職貢圖〉，描繪唐代貞觀五年婆利、羅剎、林邑三國使節團向大唐朝貢，畫中域外人物手捧奇珍異物、造型戲劇鮮明。

威海衛佔領大激戰圖。（記者林宜樟攝）威海衛佔領大激戰圖。（記者林宜樟攝）

大英博物館典藏的〈琉球國兩使登城行列繪巻〉呈現規模第二大的朝貢隊伍，畫家狩野春湖以工整的線條與亮麗的色彩，將複雜的政治權力結構，轉化為一場視覺展演；「職貢體制的終結」以外交部借展的《馬關條約》正本為壓軸，代表一場戰爭的終結，更標誌著19世紀末東亞職貢體制的終結與國際秩序的重整，這份條約在當下依然擾動著東亞地緣政治的發展。

故宮南院表示，特展透過視覺史料重建歷史場景，邀請觀眾從歷史與國際視野思考當下，台灣燈會期間每天下午3點後免費參觀，歡迎民眾白天看展、夜晚賞燈。

