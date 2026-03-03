自由電子報
藝文 > 即時

把台灣靈魂帶進馬德里！藝術家劉呈祥征服ARCO藝博會 演算地景讓西班牙小鎮發光

2026/03/03 17:13

劉呈祥作品〈Emerging Landscape〉。（劉呈祥、文化部提供）劉呈祥作品〈Emerging Landscape〉。（劉呈祥、文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部駐西班牙代表處文化組與西班牙荷納瓜希爾市小鎮博物館（Genalguacil Pueblo Museo）合作，將於3月 4日至 8日在全球最具指標性的藝術盛會「馬德里ARCO國際當代藝術博覽會」中，呈現台灣藝術家劉呈祥的3件精選作品，透過與西班牙在地記憶對話，深化雙方文化交流。

此次參展源於駐西組與小鎮博物館自2025年起推動的2年駐村計畫，劉呈祥於去年9月至10月間赴當地駐村創作，並在博物館舉辦個展「The Bones of the Earth, The Breath of Light」，本次ARCO藝博會精選其中 3件作品，與其他國際藝術家共同展出，劉呈祥也將在展會現場親自與歐洲觀眾分享他的創作理念。

劉呈祥作品〈Still Light〉。（劉呈祥、文化部提供）劉呈祥作品〈Still Light〉。（劉呈祥、文化部提供）

對劉呈祥而言，此參展是與世界深度對話的契機，他表示，作品來自他在荷納瓜希爾市小鎮的生活痕跡，體現人與環境純粹的共存。他提到，「ARCO對台灣相對陌生，卻是重要入口，也讓小鎮的永續實踐被看見，成為台灣與世界深度對話的契機。」駐西班牙代表處文化組長張祐瑄也期盼，藉由這次展出能引發更多歐洲觀眾對台灣藝術的興趣，並藉藝術創作引發歐洲觀眾對台灣人文藝術內涵的共鳴及興趣。

劉呈祥在ARCO展出的3件作品分別是，〈Emerging Landscape〉源自對採石礦坑的記憶，利用演算生成影像形塑出如發光地景般的視覺震撼；〈Still Light〉則以當地的焦木為媒介，將木材上的裂紋與焦痕轉化為時間運作的痕跡；〈Light and Stone〉則巧妙地將石頭記憶投射於焦木表面，讓光影在材質肌理中產生動態折射。展出資訊詳詢文化部官網。

〈Light and Stone〉。（劉呈祥、文化部提供）〈Light and Stone〉。（劉呈祥、文化部提供）

【展出資訊】

■2026馬德里ARCO國際當代藝術博覽會—藝術家劉呈祥「焦痕與微光」展出資訊

時間：3月4日至3月8日

地點：IFEMA MADRID（Recinto Ferial Av. Partenón 5, 28042 Madrid）

展位：Hall 9 Stand 9A30（荷納瓜希爾市小鎮博物館展位）

■藝術家劉呈祥《The Bones of the Earth, The Breath of Light》平行個展資訊

時間：即日起至10月18日

地點：西班牙荷納瓜希爾市小鎮博物館（Genalguacil Pueblo Museo）

