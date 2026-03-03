自由電子報
藝文 > 即時

文化部「第48次中小學生讀物選介」 即日起至3月31日受理報名

2026/03/03 17:13

文化部「第48次中小學生讀物選介」即日起受理報名。（文化部提供）文化部「第48次中小學生讀物選介」即日起受理報名。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部今（3）日公布「第48次中小學生讀物選介」評選活動簡章，即日起至3月31日中午12時止受理報名。文化部表示，去（114）年1月1日至12月31日期間，於國內出版發行圖書（包含電子書）、套（叢）書或雜誌的法人、商號、團體、機關（構）、學校、個人均可參加。

文化部表示，本次選介活動希望推介適合中小學生的讀物，配合閱讀推廣，提升兒少閱讀視野及興趣，後續將邀集相關領域的學者專家籌組委員會，辦理評選作業。參選讀物適讀年齡層自「學齡前」至「高中職」階段，共分為「圖畫書類」、「自然科普類」、「人文社科類」、「文學類」、「文學翻譯類」、「叢書、工具書類」、「漫畫類」、「雜誌類」8個參選類組，並鼓勵以面臨傳承危機國家語言創作的讀物踴躍報名。

獲選書單將公布於活動官網，做為兒童與青少年、家長、教師選擇讀物，以及各級學校、圖書館選購參考，官網內完整呈現過往5年的讀物推介書單，活動一律採用網路報名。詳詢文化部官網（http://book.moc.gov.tw/）。

