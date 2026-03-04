第17屆金漫獎即日起受理報名 總獎金275萬元廣邀各路漫畫好手

文化部第17屆金漫獎即日起至4月2日受理報名。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部主辦第17屆金漫獎即日起至4月2日受理報名，獎項分為「特別貢獻獎」、「漫畫新人獎」、「跨域應用獎」、「漫畫編輯獎」、「年度漫畫獎」、「金漫大獎」等，總獎金新台幣275萬元。文化部表示，為廣納各類型創作，不論實體漫畫或數位平台發表的漫畫作品，都歡迎踴躍參賽。

文化部表示，近年透過漫畫獎勵金、中長篇漫畫產製補助、金漫獎、青漫獎、國際駐村、外譯推廣、跨域媒合等多項政策，持續支持台灣漫畫家與出版社產出臺灣原創漫畫，以拓展國內外市場，期待本屆有更多優秀作品參賽。

請繼續往下閱讀...

此外，本屆起調整「漫畫新人獎」及「年度漫畫獎」的入圍公告方式，由原各為3名及15名的入圍名額，調整為不分類、共計18名入圍名單，得獎名單將由入圍名單中選出1名「漫畫新人獎」、5名「年度漫畫獎」及1名「金漫大獎」獲獎者。

為推廣金漫獎入圍及得獎作品，文化部後續也會持續與書店、學校、圖書館、數位平台等單位合作，透過主題書展、講座等多元活動，以及於國家漫畫博物館東側園區辦理金漫特展，將台漫豐沛的創作量能展現給大眾。第17屆金漫獎除特別貢獻獎可採書面報名外，其他一律採網路報名。詳詢文化部獎補助資訊網（https://grants.moc.gov.tw/）。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法