自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

第17屆金漫獎即日起受理報名 總獎金275萬元廣邀各路漫畫好手

2026/03/04 06:00

文化部第17屆金漫獎即日起至4月2日受理報名。（文化部提供）文化部第17屆金漫獎即日起至4月2日受理報名。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部主辦第17屆金漫獎即日起至4月2日受理報名，獎項分為「特別貢獻獎」、「漫畫新人獎」、「跨域應用獎」、「漫畫編輯獎」、「年度漫畫獎」、「金漫大獎」等，總獎金新台幣275萬元。文化部表示，為廣納各類型創作，不論實體漫畫或數位平台發表的漫畫作品，都歡迎踴躍參賽。

文化部表示，近年透過漫畫獎勵金、中長篇漫畫產製補助、金漫獎、青漫獎、國際駐村、外譯推廣、跨域媒合等多項政策，持續支持台灣漫畫家與出版社產出臺灣原創漫畫，以拓展國內外市場，期待本屆有更多優秀作品參賽。

此外，本屆起調整「漫畫新人獎」及「年度漫畫獎」的入圍公告方式，由原各為3名及15名的入圍名額，調整為不分類、共計18名入圍名單，得獎名單將由入圍名單中選出1名「漫畫新人獎」、5名「年度漫畫獎」及1名「金漫大獎」獲獎者。

為推廣金漫獎入圍及得獎作品，文化部後續也會持續與書店、學校、圖書館、數位平台等單位合作，透過主題書展、講座等多元活動，以及於國家漫畫博物館東側園區辦理金漫特展，將台漫豐沛的創作量能展現給大眾。第17屆金漫獎除特別貢獻獎可採書面報名外，其他一律採網路報名。詳詢文化部獎補助資訊網（https://grants.moc.gov.tw/）。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章