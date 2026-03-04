北美館 2027 TFAM年度個展徵件 即日起至4月30日開放線上報名

北美館 2027 TFAM年度個展徵件即日起至4月30日開放線上報名。（北美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕為鼓勵當代藝術創作，提升展覽實踐的總體表現，呈現藝術生態的多元性及開放性，台北市立美術館（簡稱北美館）2027 TFAM年度個展徵件，即日起至4月30日開放線上報名。

北美館表示，本次徵件預計選出4案申請計畫，提供獲選者上限40萬元展覽製作及10萬元專輯印製費，並可運用北美館提供之展場空間於2027（明）年呈現個展，線上報名自2026（今）年3月2日上午8時起至4月30日下午5時止。

請繼續往下閱讀...

徵件創作形式、內容、媒材不拘，凡具中華民國國籍或持中華民國居留證（亦得以內政部移民署核發就業金卡代之）之個人，或共同創作成員二分之一（含）以上具中華民國國籍之團隊，5年內未曾獲選北美館申請展徵件，非各級機關主辦展覽、學校社團聯展或畢業展，非由策展人提出申請之策劃展，皆可投件申請。

評審作業將依照遞件媒材類項及數量比例，聘請各類專家學者組成評審委員會，7月底前於北美館網站公布評審結果，並寄發通知書函予獲選者。相關簡章及資訊詳詢北美館官網 （www.tfam.museum） 及徵件網站（ea.TFAM.museum）。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法