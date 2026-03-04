台北文學季首波驚喜！1日限定「作家市集」 17位創作者3/7現身客家公園「當攤主」

「2026台北文學季」主視覺由藝術家詹雨樹設計。（台北市文化局提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台北市文化局主辦的「2026台北文學季」即將展開，隨著開幕式「土Day」於3月7日登場，亦將於同日在台北市客家文化主題公園舉辦「作家出攤×水花園小農市集」，以期間限定形式登場，讓創作者親自販售選物與私藏物件，為春季文學活動揭開序幕。

活動集結謝宜安、潘柏霖、鍾文音、崔舜華、徐珮芬、小令、鴻鴻、白樵、柏森、毛奇、顏艾琳、曹馭博、陸穎魚、陳栢青、陳昭淵、張正與張亦絢共17位，橫跨小說、詩歌與跨領域的創作者，將於現場售賣與「土地」意象相關的個人物件或私藏品，現場並規劃集點活動，讀者完成作家提出的小問題即可獲得貼紙，讓讀者在展位互動中更親近文學創作者的日常生活。

除了陣容龐大的作家攤位，現場更規畫多樣體驗。「土丘音樂」將由樂團「庵心自在所」、多聲道歌手葉穎輪番上陣，並有作家陳德政、詩人任明信與創作歌手吳青原的跨界演出。此外，活動還包含「土憩閱讀區」以及由作家張以昕引領的「文學瑜伽」工作坊、藝術家地衣森林的泥土藝術創作等體驗，讓文學從紙面延伸至身體律動與泥土芬芳之中。

台北市文化局表示，「土Day」期盼讓文學愛好者與創作者在土地氛圍中對話，結合小農、音樂與作家攤位的嘉年華僅此1天，活動免費入場。後續亦會接著舉辦台北文學季「土地之道」的主題特展、國際作家講座及文學閱影展等詳細活動。詳詢台北市文化局─設計台北或台北文學季臉書粉絲專頁。

