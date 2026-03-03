自由電子報
藝文 > 即時

台中「2026浮現祭」攜手韓、泰等國音樂節吸6萬樂迷朝聖 創下歷屆新高

2026/03/03 20:14

浮現祭攜釜山等音樂節6萬樂迷朝聖。（台中市府提供）浮現祭攜釜山等音樂節6萬樂迷朝聖。（台中市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市政府新聞局協辦的中台灣指標性音樂祭「浮現祭2026」在清水鰲峰山運動公園舉行，今年與韓國釜山國際搖滾音樂節、京畿道獨立音樂節及泰國大山音樂節進行交流合作，海外演出比例首度突破4成，2月28日至3月1日兩日活動，狂吸6萬人次參與，創下歷屆新高。

台中浮現祭今年邁向7週年，已成功建立台中在地音樂祭品牌，新聞局指出，兩日活動再次締造全票種完售佳績，也帶動清水地區觀光人潮與特色美食產業發展，展現音樂祭對城市經濟的正向效益。

新聞局指出，今年浮現祭兩日的演出陣容精采，邀請到橫跨台灣、日本、韓國、澳洲等地超過百組海內外音樂人輪番上陣，本次與國際交流也備受矚目，包括與釜山音樂節進行國際交流的傳奇樂團紫雨林（Jaurim）、 TOUCHED、Dragon Pony、ONEWE、Redoor，以及與京畿道音樂節交流來台的 can’t be blue 以及 Ghost Bookstore，還有泰國大山音樂節合作交流的泰國新星樂團GOODMOOD、泰國歌手 pami 等，海外音樂人比例首度突破4成，讓清水小鎮在連假期間化身為超越國界的音樂冒險地標。

