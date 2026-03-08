自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

點了餐沒吃 這家餐廳卻不准打包

2026/03/08 22:00

（資料照）（資料照）

〔文／Bella〕那天，和先生去一間半自助式餐廳用午餐。

這家餐廳的消費方式是，點一份主食，便能享用豐富的沙拉吧、熱食與甜品。我們採取了最彈性的組合：我點了一份嫩煎鮭魚，先生則選擇只享用沙拉吧。沙拉吧的餐點確實豐富，從酸辣涼拌菜、香料濃湯到炸雞、比薩，還有多樣甜品與水果，一輪下來也足以飽足。我們邊吃邊閒聊，感覺輕鬆又愜意。

沒想到，這頓優閒的午餐，卻被隔壁桌的一幕吸引了全部注意。

那是一對個子不高的中年夫妻，各自點了一份主食。先生的主餐先上，他吃得津津有味，不久太太點的櫻桃鴨胸主餐也送來，外皮焦香，肉色粉嫩，看起來十分誘人。

然而，那位太太只是靜靜看著盤中的菜，拿起手機拍了幾張照片後，就沒有再動筷。整頓飯下來，那盤鴨胸始終原封不動。

待他們準備結帳離開時，先生開口要求服務生打包那份沒動過的主餐。服務生很婉轉地回覆：「不好意思，我們的主食是不提供外帶服務的。」先生一聽，臉色有些不悅，太太更是微微皺起眉頭，露出了難以置信的表情。最後，他們只好請服務生將鴨胸復熱，兩人彆扭地分食完畢才離開。

回程的路上，我忍不住開口：「這餐廳也太不通人情了吧？沒吃完的主餐為什麼不能打包？這樣不是很浪費嗎？」

沒想到先生卻笑著解釋：「這種半自助式的餐廳，主餐不能外帶是常見的規定。因為有人會利用漏洞：故意點主食不吃，只專攻免費的沙拉吧；等吃飽後，再將完整的主食打包回家，等於是用一份餐點的價格享受了『一餐吃到飽，外加一份晚餐』。對用心經營的老闆來說，這當然是無法接受的虧損。」

聽完他的說明，我才恍然大悟。仔細想想，那位太太從頭到尾都沒碰主餐，恐怕就是打著這個「一魚兩吃」的算盤。只是沒想到餐廳早有防範。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章