點了餐沒吃 這家餐廳卻不准打包

（資料照）

〔文／Bella〕那天，和先生去一間半自助式餐廳用午餐。

這家餐廳的消費方式是，點一份主食，便能享用豐富的沙拉吧、熱食與甜品。我們採取了最彈性的組合：我點了一份嫩煎鮭魚，先生則選擇只享用沙拉吧。沙拉吧的餐點確實豐富，從酸辣涼拌菜、香料濃湯到炸雞、比薩，還有多樣甜品與水果，一輪下來也足以飽足。我們邊吃邊閒聊，感覺輕鬆又愜意。

請繼續往下閱讀...

沒想到，這頓優閒的午餐，卻被隔壁桌的一幕吸引了全部注意。

那是一對個子不高的中年夫妻，各自點了一份主食。先生的主餐先上，他吃得津津有味，不久太太點的櫻桃鴨胸主餐也送來，外皮焦香，肉色粉嫩，看起來十分誘人。

然而，那位太太只是靜靜看著盤中的菜，拿起手機拍了幾張照片後，就沒有再動筷。整頓飯下來，那盤鴨胸始終原封不動。

待他們準備結帳離開時，先生開口要求服務生打包那份沒動過的主餐。服務生很婉轉地回覆：「不好意思，我們的主食是不提供外帶服務的。」先生一聽，臉色有些不悅，太太更是微微皺起眉頭，露出了難以置信的表情。最後，他們只好請服務生將鴨胸復熱，兩人彆扭地分食完畢才離開。

回程的路上，我忍不住開口：「這餐廳也太不通人情了吧？沒吃完的主餐為什麼不能打包？這樣不是很浪費嗎？」

沒想到先生卻笑著解釋：「這種半自助式的餐廳，主餐不能外帶是常見的規定。因為有人會利用漏洞：故意點主食不吃，只專攻免費的沙拉吧；等吃飽後，再將完整的主食打包回家，等於是用一份餐點的價格享受了『一餐吃到飽，外加一份晚餐』。對用心經營的老闆來說，這當然是無法接受的虧損。」

聽完他的說明，我才恍然大悟。仔細想想，那位太太從頭到尾都沒碰主餐，恐怕就是打著這個「一魚兩吃」的算盤。只是沒想到餐廳早有防範。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法