自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

凱撒飯店連鎖寵愛女人推出「專屬女神月」 餐飲住房雙重禮遇

2026/03/03 21:07

凱撒飯店連鎖「專屬女神月」登場，墾丁凱撒大飯店「女神專屬 療癒假期」入住18坪花園客房享雙人SPA服務與自助早餐。（凱撒飯店連鎖提供）凱撒飯店連鎖「專屬女神月」登場，墾丁凱撒大飯店「女神專屬 療癒假期」入住18坪花園客房享雙人SPA服務與自助早餐。（凱撒飯店連鎖提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕迎接3月8日國際婦女節，凱撒飯店連鎖聯合旗下台北凱撒、板橋凱撒、台北凱達、內湖凱旋、台北趣淘及台南趣淘等飯店共同響應，即日起至3月31日推出「專屬女神月」餐飲住房優惠，包括自助餐廳女性同行用餐第2位享38折優惠並免費升級和牛料理吃到飽、南洋料理推出辛格皇家饗宴套餐，同行兩位女性加贈1瓶粉紅氣泡酒。住房活動以致敬女性為主題推出各式專案，結合餐飲、SPA紓壓、藝術手作課程等多項服務體驗，專寵每位到訪女性、提供最佳禮遇。

台北凱撒大飯店Checkers自助餐廳2位同行其中1位女性，平日用餐第2位38折優惠。（凱撒飯店連鎖提供）台北凱撒大飯店Checkers自助餐廳2位同行其中1位女性，平日用餐第2位38折優惠。（凱撒飯店連鎖提供）

其中，台北凱撒大飯店推出「好命女王，鐵定美麗」住房專案，享Checkers自助晚餐及悠活原力女性保健品。Checkers自助餐廳則是推出2位同行其中1位為女性，即享平日用餐第2位38折優惠。板橋凱撒大飯店以「寵愛自己」為主題，推出「女王的甜蜜假期」，攜手韓系人氣咖啡廳「Butter Cake Café」供應網紅蛋糕，再加贈藝術手作金箔鏡畫體驗課程。Lotus蓮花餐廳則由印度籍契賽爾主廚推出「辛格皇家饗宴」4人組合餐，提供特製龍蝦咖哩、手抓羊肉燜飯、穆格王朝烤全雞與芒果費爾尼等印度宮廷香料盛宴，為響應女神月，凡點購組合餐同行2位女性再免費加贈粉紅氣泡酒。

台北凱達大飯店「女王假期 療癒紓壓住房專案」加贈萬華雲心閣養生會1,000元優惠券。（凱撒飯店連鎖提供）台北凱達大飯店「女王假期 療癒紓壓住房專案」加贈萬華雲心閣養生會1,000元優惠券。（凱撒飯店連鎖提供）

台北凱達大飯店「女王假期，療癒紓壓」住房專案，加贈萬華雲心閣養生會館專案價1,000元優待券。餐飲則是百宴自助餐廳「女神加1獨享禮遇」，3人同行中只要有一位女性，即享一人免費用餐。南國度假活動，則由墾丁凱撒大飯店主打深度放鬆體驗，推出「女神專屬，療癒假期」，入住18坪花園客房含早餐，再贈雙人60分鐘SPA全背按摩。台南趣淘漫旅「GRL PWR！女力萬歲」住房專案，3位女性同行拍照打卡即可享第3位免費，並加贈送300元晚餐餐飲抵用券，暢玩館內6項戶外設施，平日續住第2晚再享優惠價，體驗春日熱血精采假期。

內湖凱旋酒店推出專屬優惠專案「Just 兔 You」，打造都會溫馨旅行氛圍。（凱撒飯店連鎖提供）內湖凱旋酒店推出專屬優惠專案「Just 兔 You」，打造都會溫馨旅行氛圍。（凱撒飯店連鎖提供）

除迎合3月女神節主題之外，內湖凱旋酒店則以飯店特色發想、推出「Just 兔 You」住房專案，打造浪漫天鵝布置並享Bunny Ville兔子酒，感受都會溫馨旅行氛圍。台北趣淘漫旅攜手台灣甜點品牌「簡單李」推出整年度「生日簡單禮」限定專案，凡當月壽星入住即可獲得生日禮盒1份，更多優惠活動詳詢凱撒飯店連鎖官網。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章