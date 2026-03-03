凱撒飯店連鎖寵愛女人推出「專屬女神月」 餐飲住房雙重禮遇

凱撒飯店連鎖「專屬女神月」登場，墾丁凱撒大飯店「女神專屬 療癒假期」入住18坪花園客房享雙人SPA服務與自助早餐。（凱撒飯店連鎖提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕迎接3月8日國際婦女節，凱撒飯店連鎖聯合旗下台北凱撒、板橋凱撒、台北凱達、內湖凱旋、台北趣淘及台南趣淘等飯店共同響應，即日起至3月31日推出「專屬女神月」餐飲住房優惠，包括自助餐廳女性同行用餐第2位享38折優惠並免費升級和牛料理吃到飽、南洋料理推出辛格皇家饗宴套餐，同行兩位女性加贈1瓶粉紅氣泡酒。住房活動以致敬女性為主題推出各式專案，結合餐飲、SPA紓壓、藝術手作課程等多項服務體驗，專寵每位到訪女性、提供最佳禮遇。

台北凱撒大飯店Checkers自助餐廳2位同行其中1位女性，平日用餐第2位38折優惠。（凱撒飯店連鎖提供）

其中，台北凱撒大飯店推出「好命女王，鐵定美麗」住房專案，享Checkers自助晚餐及悠活原力女性保健品。Checkers自助餐廳則是推出2位同行其中1位為女性，即享平日用餐第2位38折優惠。板橋凱撒大飯店以「寵愛自己」為主題，推出「女王的甜蜜假期」，攜手韓系人氣咖啡廳「Butter Cake Café」供應網紅蛋糕，再加贈藝術手作金箔鏡畫體驗課程。Lotus蓮花餐廳則由印度籍契賽爾主廚推出「辛格皇家饗宴」4人組合餐，提供特製龍蝦咖哩、手抓羊肉燜飯、穆格王朝烤全雞與芒果費爾尼等印度宮廷香料盛宴，為響應女神月，凡點購組合餐同行2位女性再免費加贈粉紅氣泡酒。

台北凱達大飯店「女王假期 療癒紓壓住房專案」加贈萬華雲心閣養生會1,000元優惠券。（凱撒飯店連鎖提供）

台北凱達大飯店「女王假期，療癒紓壓」住房專案，加贈萬華雲心閣養生會館專案價1,000元優待券。餐飲則是百宴自助餐廳「女神加1獨享禮遇」，3人同行中只要有一位女性，即享一人免費用餐。南國度假活動，則由墾丁凱撒大飯店主打深度放鬆體驗，推出「女神專屬，療癒假期」，入住18坪花園客房含早餐，再贈雙人60分鐘SPA全背按摩。台南趣淘漫旅「GRL PWR！女力萬歲」住房專案，3位女性同行拍照打卡即可享第3位免費，並加贈送300元晚餐餐飲抵用券，暢玩館內6項戶外設施，平日續住第2晚再享優惠價，體驗春日熱血精采假期。

內湖凱旋酒店推出專屬優惠專案「Just 兔 You」，打造都會溫馨旅行氛圍。（凱撒飯店連鎖提供）

除迎合3月女神節主題之外，內湖凱旋酒店則以飯店特色發想、推出「Just 兔 You」住房專案，打造浪漫天鵝布置並享Bunny Ville兔子酒，感受都會溫馨旅行氛圍。台北趣淘漫旅攜手台灣甜點品牌「簡單李」推出整年度「生日簡單禮」限定專案，凡當月壽星入住即可獲得生日禮盒1份，更多優惠活動詳詢凱撒飯店連鎖官網。

