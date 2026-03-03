趕高鐵出意外 文化部長李遠驚傳於台中受傷

文化部長李遠赴台中國家漫畫博物館籌備處開會，驚傳會後趕高鐵時受傷。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部長李遠驚傳在公務行程途中受傷，但幸好除了手部骨折之外，其他無恙。文化部今（3日）晚回應媒體關心報平安。

文化部說明，李遠今日是赴台中國家漫畫博物館籌備處，與20位漫畫家及漫畫產業人員進行「2026 漫畫行春—漫畫家交流會」，回程前往搭乘高鐵時，不慎跌倒造成左手臂骨折。文化部表示，部長除手傷之外，其他一切安好，將返回台北接受治療，並遵照醫囑先取消近幾日的公開行程，部內相關政策推行則不受影響。

文化部說明，文化部長李遠定期與漫畫家及相關產業人員進行交流。今日共同討論的議題包括北側新建漫畫博物館主建築、東北側歷史建築作為駐村場域，以及2027年台灣辦理首屆國際漫畫節、漫畫編輯等產業人員培力、台漫增加市佔率與進入國際等各項願景工作。

文化部強調，李遠已在台中的林新醫院進行妥善的治療，除左手臂骨折外，一切平安無礙，目前在回台北途中，李遠特別表示，感謝台灣高鐵、台中市政府、林新醫院等各項緊急協助及各界關心，後續仍將持續文化部各項工作進行，不影響政務處理。

