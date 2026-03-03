自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

趕高鐵出意外 文化部長李遠驚傳於台中受傷

2026/03/03 21:16

文化部長李遠赴台中國家漫畫博物館籌備處開會，驚傳會後趕高鐵時受傷。（文化部提供）文化部長李遠赴台中國家漫畫博物館籌備處開會，驚傳會後趕高鐵時受傷。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部長李遠驚傳在公務行程途中受傷，但幸好除了手部骨折之外，其他無恙。文化部今（3日）晚回應媒體關心報平安。

文化部說明，李遠今日是赴台中國家漫畫博物館籌備處，與20位漫畫家及漫畫產業人員進行「2026 漫畫行春—漫畫家交流會」，回程前往搭乘高鐵時，不慎跌倒造成左手臂骨折。文化部表示，部長除手傷之外，其他一切安好，將返回台北接受治療，並遵照醫囑先取消近幾日的公開行程，部內相關政策推行則不受影響。

文化部說明，文化部長李遠定期與漫畫家及相關產業人員進行交流。今日共同討論的議題包括北側新建漫畫博物館主建築、東北側歷史建築作為駐村場域，以及2027年台灣辦理首屆國際漫畫節、漫畫編輯等產業人員培力、台漫增加市佔率與進入國際等各項願景工作。

文化部強調，李遠已在台中的林新醫院進行妥善的治療，除左手臂骨折外，一切平安無礙，目前在回台北途中，李遠特別表示，感謝台灣高鐵、台中市政府、林新醫院等各項緊急協助及各界關心，後續仍將持續文化部各項工作進行，不影響政務處理。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章