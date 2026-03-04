自由電子報
藝文 > 即時

台灣受邀擔任馬德里Hybrid藝博會主題國 「台灣潮」專題展演新銳藝術能量

2026/03/04 11:01

羅懿君《子彈啞鈴》。（羅懿君提供）羅懿君《子彈啞鈴》。（羅懿君提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部駐西班牙代表處文化組與Hybrid Art Fair當代藝術博覽會再度合作，台灣受邀擔任本屆藝博會10週年的主題國。本次專題展名為「台灣潮：間歇之力」，由策展團隊「走路草農／藝團」策劃，預計將於3月5日至3月8日在馬德里聖塔芭芭拉宮精品飯店展出。現場將集結7位台灣藝術家，呈現至少60件作品，並安排藝術家赴西班牙與歐洲策展人、收藏家及專業人士進行深度交流，展現台灣新銳藝術家的創作能量。

劉星佑《我的父親母親—和樂公園》。（劉星佑提供）劉星佑《我的父親母親—和樂公園》。（劉星佑提供）陳昱榮《Hyperextension》。（陳昱榮提供）陳昱榮《Hyperextension》。（陳昱榮提供）

駐西班牙代表處文化組長張祐瑄表示，今年特別以台灣主題國的概念策劃專區，共規畫5個展間，並安排羅懿君與陳昱榮的展演等系列活動，希望帶領歐洲觀眾認識台灣當代藝術的創意。在Hybrid藝博會邁入10週年的時刻，這項合作反映了該博覽會對台灣藝術家的重視，也彰顯台灣與西班牙之間深厚的藝術交流情誼。

楊寓寧《地榆與矮凳》。（楊寓寧提供）楊寓寧《地榆與矮凳》。（楊寓寧提供）李恆《數位貼圖-蝠壽雙全》。（李恆提供）李恆《數位貼圖-蝠壽雙全》。（李恆提供）

「台灣潮：間歇之力」的策展概念以「間歇」為隱喻，從地理、歷史、氣候及風土等面向，形塑多層次的台灣島嶼敘事。展覽匯聚了劉星佑、陳漢聲、陳昱榮、羅懿君、楊寓寧、江枚芳及李恆等7位創作者，展出作品涵蓋工藝、書畫、攝影、新媒體與複合媒材，呈現形塑台灣潮流的歷史動能與當代張力。展出作品除了呼應台灣在地風土，也試圖在美學思辨、性別平權、社會動能乃至於地緣政治的領域中，與世界展開對話。

陳漢聲《凝視採集－柑橘》。（陳漢聲提供）陳漢聲《凝視採集－柑橘》。（陳漢聲提供）江枚芳《彼岸-化石草》。（江枚芳提供）江枚芳《彼岸-化石草》。（江枚芳提供）

Hybrid Art Fair當代藝術博覽會長期聚焦呈現實驗性提案、現地裝置藝術及跨界混搭的創新形式，旨在發掘具潛力的新銳藝術家。本屆展會規模盛大，匯聚來自美國、阿根廷、日本、瑞士、德國等11個國家共39個參展單位。透過這次「台灣潮：間歇之力」專題展，台灣當代藝術的蓬勃創意將在國際舞台上展露，並與世界各地的藝術計畫共同激盪跨越國界的文化交流。

