竹縣本土客籍畫家蔡蔭棠特展 「藝術漫遊者」開展

蔡蔭棠特展今天揭幕，蔡蔭棠的次子蔡世英（右6起依序往右）、長媳蔡張淑美、么女蔡如蓉、孫女婿Roy Cepeda、孫女蔡珍珍等都到場見證這歷史性的一刻。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣本土客籍畫家蔡蔭棠作品長年隱沒於海外，去年歸鄉後經整理，今起到4月26日為止，新竹縣政府文化局慶祝創局30週年，精選140件、5大主題，在新竹縣政府文化局美術館以「蔡蔭棠~藝術漫遊者」主題特展為名，首度全面公開展示。蔡蔭棠次子蔡世英、鄭淑美夫婦等8名家屬也返台參加開幕儀式，85歲的蔡世英感性致詞說，讓父親的畫作落葉歸鄉原是他的願望，後來成為他的使命，如今能成功看到還開展，他謝謝縣長楊文科所率團隊的用心。

縣長楊文科說，出身新埔的客籍畫家蔡蔭棠少年在校接觸西畫；1930年代赴京都求學，從旁聽美術課程、觀摩展覽培養現代藝術的視野。返台後他積極參與畫會與展覽，成為戰後台灣美術運動的重要參與者之一。1977年他移居美國後持續旅行寫生，只是大量作品長期收藏在海外，使其藝術成就在國內研究相對隱沒。

去年5月蔡氏家族慷慨捐贈707件原作及1,500多件信件、手稿、日記以及相冊等給新竹縣，特展精選這批原作與珍貴文獻，完整呈現蔡蔭棠的創作風格。

今天用修復後的蔡蔭棠作品〈月亮〉，由楊文科和蔡世英共同揭開替主題展揭幕，這幅畫是當年蔡蔭棠思念人在美國的長子蔡世儀、跟正在金門服役的蔡世英而做的，蔡世英數度低頭默默欣賞、追思。

蔡蔭棠次子蔡世英說，他透過特展回顧自己的父親，才知道他原來這麼偉大。（記者黃美珠攝）

蔡世英數度拭淚說，過去他從沒真正認識到父親有多偉大，只覺得他是兢兢業業的平凡人，直到看到整個特展的呈現，才發現「喔！原來父親是蠻偉大的！」心裡滿滿感動，讓他也連帶很有自信，藉此鼓勵大家人生在世要活得有意義，就要勤勤懇懇。

台灣本土客籍畫家蔡蔭棠在國內首度作品大展，今起到4月26日在新竹縣文化局美術館內展出，吸引許多藝術界人士到場搶先爭睹。（記者黃美珠攝）

