藝文 > 即時

東京賞櫻避開觀光客 這些賞花祕境在地人才知

2026/03/04 14:35

埼玉縣熊谷堤是規模宏大的櫻花穴場，隨處可以一人獨占一個櫻花世界。（劉黎兒攝）埼玉縣熊谷堤是規模宏大的櫻花穴場，隨處可以一人獨占一個櫻花世界。（劉黎兒攝）

〔文／劉黎兒〕每次傳給朋友賞花的照片，大家都驚訝為何沒人山人海，我在東京居住40幾年了，或許還算熟悉關東地區許多賞花或楓葉等地「穴場」吧！

「穴場」雖非觀光名所，卻有不輸名所的魅力，規模不大的次級景點，但少了喧囂人群，自動升格為頂級景點。

東京櫻花開，眾人湧向名所目黑川、千鳥淵、上野公園等，我寧可去有點風情而少人的河岸、公園、庭園或小寺院神社等，都會發現有許多不大為人知的櫻花好景，如猿江公園、善福寺川（尾崎橋）、代代木公園、北丸公園、昭和紀念公園及附近的根川綠道等，或是面積是上野公園1.5倍、有1700株櫻花的小金井公園；或是我散步常去的光丘公園則有1000株以上的櫻花路，或是門前仲町大橫川岸（石島橋）、東大駒場校區等等！

東京練馬南藏院是梅花穴場，也是櫻花穴場。（劉黎兒攝）東京練馬南藏院是梅花穴場，也是櫻花穴場。（劉黎兒攝）

近年我也去埼玉縣的熊谷堤、權限堂公園、川越新河岸川或大宮公園、與野公園、見沼田圃櫻迴廊等，即使有人潮也比主流櫻花名所少很多，像美如畫的深谷市唐澤川岸的櫻花居然是無人境界；神奈川線也有許多櫻花穴場如本牧山頂公園、相模丘仲好小道「櫻百華道」或橫濱名園的三溪園及縣立三池公園等等，都是人少的櫻花穴場！

花穴場的好處不僅能平心靜氣地賞花，更因為人少才能聞到花的香氣，尤其原本花香超淡薄的櫻花；其他如梅花也是穴場最宜人，如東京北烏山梅林、小石川植物園、羽根木公園、赤塚溜池公園等，或是一定會種梅花的神社，如古保、龜戶或湯島的天滿宮，只要是稍早或稍晚的時間去也能獨聞花香。

