自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

WBC經典賽開打！大巨蛋變身巨大漫畫書 隱藏版面發現台灣棒球「熱血瞬間」

2026/03/04 15:33

位於大巨蛋B1 GATE6旁的展牆能見王貞治經典語錄被漫畫家畫進作品中。（記者董柏廷攝）位於大巨蛋B1 GATE6旁的展牆能見王貞治經典語錄被漫畫家畫進作品中。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕隨著2026年WBC世界棒球經典賽熱潮引爆，台北大巨蛋將不僅是競技賽場，更化身為充滿人文氣息的藝術空間。文化部與遠雄巨蛋合作，將自3月5日起至7月26日，將國家漫畫博物館籌備處廣受好評的「壘上有人：台灣棒球漫畫的全力一擊」特展，延伸至台北大巨蛋園區。

位於大巨蛋B2巨蛋廣場的展牆。（記者董柏廷攝）位於大巨蛋B2巨蛋廣場的展牆。（記者董柏廷攝）

此次特展打破傳統展場框架，落實「整座場館都是展場」的概念，在園區公共空間設置13個大型版面，甚至在球場內規劃了「隱藏版位」，讓觀眾在觀賽動線中自然與漫畫作品相遇。展覽內容由李鳳然教授策劃，並請來謝仕淵教授擔任顧問，共劃分「總論」、「筆尖下的棒球力量」、「台灣棒球漫畫發展歷程」、「圖框中的棒球稜鏡」、「回憶上壘—記錄棒球榮光」、「下一局？換你來投球！」及「棒球—我們共同的夢想」（球場內）等7大展區，呈現台灣棒球漫畫的發展歷程。

位於大巨蛋B2巨蛋廣場的展牆。（記者董柏廷攝）位於大巨蛋B2巨蛋廣場的展牆。（記者董柏廷攝）

特展將宗青、張季雅、陳小雅、曾正忠、楊白、漢寶包、劉興欽、練任、蠢羊等9位跨世代漫畫家的作品布置於大巨蛋各處。文化部常務次長徐宜君表示，大巨蛋是國際賽事的重要舞台，透過漫畫這種具高度情感渲染力的媒介，不僅能凝聚國內球迷情感，更能在 WBC 賽事期間向國際傳遞台灣獨有的棒球文化底蘊。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章