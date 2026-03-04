WBC經典賽開打！大巨蛋變身巨大漫畫書 隱藏版面發現台灣棒球「熱血瞬間」

位於大巨蛋B1 GATE6旁的展牆能見王貞治經典語錄被漫畫家畫進作品中。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕隨著2026年WBC世界棒球經典賽熱潮引爆，台北大巨蛋將不僅是競技賽場，更化身為充滿人文氣息的藝術空間。文化部與遠雄巨蛋合作，將自3月5日起至7月26日，將國家漫畫博物館籌備處廣受好評的「壘上有人：台灣棒球漫畫的全力一擊」特展，延伸至台北大巨蛋園區。

位於大巨蛋B2巨蛋廣場的展牆。（記者董柏廷攝）

此次特展打破傳統展場框架，落實「整座場館都是展場」的概念，在園區公共空間設置13個大型版面，甚至在球場內規劃了「隱藏版位」，讓觀眾在觀賽動線中自然與漫畫作品相遇。展覽內容由李鳳然教授策劃，並請來謝仕淵教授擔任顧問，共劃分「總論」、「筆尖下的棒球力量」、「台灣棒球漫畫發展歷程」、「圖框中的棒球稜鏡」、「回憶上壘—記錄棒球榮光」、「下一局？換你來投球！」及「棒球—我們共同的夢想」（球場內）等7大展區，呈現台灣棒球漫畫的發展歷程。

請繼續往下閱讀...

位於大巨蛋B2巨蛋廣場的展牆。（記者董柏廷攝）

特展將宗青、張季雅、陳小雅、曾正忠、楊白、漢寶包、劉興欽、練任、蠢羊等9位跨世代漫畫家的作品布置於大巨蛋各處。文化部常務次長徐宜君表示，大巨蛋是國際賽事的重要舞台，透過漫畫這種具高度情感渲染力的媒介，不僅能凝聚國內球迷情感，更能在 WBC 賽事期間向國際傳遞台灣獨有的棒球文化底蘊。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法