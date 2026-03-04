自由電子報
藝文 > 即時

畫漫畫爽領200萬！文化部攜手運動部「雙百萬徵選」 助你進國訓中心田調取材

2026/03/04 15:35

「壘上有人：台灣棒球漫畫的全力一擊」特展一隅。（文化部提供）「壘上有人：台灣棒球漫畫的全力一擊」特展一隅。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕為了培育下一個運動漫畫神作，文化部與運動部今（４）日宣布聯手推出「雙百萬運動漫畫徵選」計畫，此項史無前例的跨部會合作，受理申請自即日起至4月30日止，預計評選出5個具潛力的漫畫創作提案，每案將大手筆提供200萬元獎勵金，總獎金高達 1000萬元。

文化部表示，此次合作模式充分發揮雙部會優勢，文化部負責徵選團隊、期程管理與專業陪伴；運動部則提供創作者夢寐以求的實務支援。獲選團隊可經由運動部媒合，直接訪談知名運動員或團體，甚至安排進入國家運動訓練中心等場所進行深入取材與田野調查，確保作品能精準呈現運動員的熱血日常與專業訓練細節。

運動部常務次長洪志昌表示，希望透過漫畫帶動大眾參與運動的熱情，同時促進漫畫產業的職人化發展。此計畫歡迎有意投入運動漫畫創作出版的法人、學校、事業或團體踴躍申請。透過高額獎金與專業資源的挹注，期盼台灣能產出兼具真實感與渲染力的運動漫畫作品，讓運動文化與 IP 產業產生正向循環。相關徵選資訊可至文化部獎補助資訊網查詢。

