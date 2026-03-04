自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

「遠洋合作」首發！運動部次長洪志昌出席「壘上有人」特展 揭曉「運動漫畫」布局

2026/03/04 16:35

「壘上有人：台灣棒球漫畫的全力一擊」特展，自國家漫畫博物館籌備處延伸到台北大巨蛋園區展開，今（4）日正式揭幕。（文化部提供）「壘上有人：台灣棒球漫畫的全力一擊」特展，自國家漫畫博物館籌備處延伸到台北大巨蛋園區展開，今（4）日正式揭幕。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由文化部與遠雄巨蛋事業股份有限公司合作推出的「壘上有人：台灣棒球漫畫的全力一擊」特展，自國家漫畫博物館籌備處延伸到台北大巨蛋園區，今（4）日正式揭幕。運動部常務次長洪志昌代表部長李洋出席祝賀。洪志昌致詞時特別提到一段有趣的幕後故事，指出運動部自2025年9月成立後，李洋部長隨即在10月拜訪文化部長李遠，２位部長的「遠洋合作」促成了多項重要計畫，而「運動漫畫」是當時雙方達成共識的核心項目之一。

洪志昌指出，運動部與文化部的合作已於今年1月正式啟動，雙方聯手推出「雙百萬運動漫畫徵選」活動，希望藉由跨部會資源，強化運動文化產業的推展，並邀請所有熱愛運動的創作者參與徵選。除了數位與紙本創作，運動部也致力於運動歷史的保存與文物蒐整，期盼透過多元形式記錄台灣運動員的拼搏精神。

「壘上有人：台灣棒球漫畫的全力一擊」特展，於大巨蛋周邊展出台灣運動漫畫發展歷程年表。（記者董柏廷攝）「壘上有人：台灣棒球漫畫的全力一擊」特展，於大巨蛋周邊展出台灣運動漫畫發展歷程年表。（記者董柏廷攝）

時逢2026年WBC 世界棒球經典賽開打前夕，洪志昌亦透露李洋部長已搭機前往日本，為台灣代表隊加油打氣，期許球隊能延續P12「Team Taiwan」的氣勢，爭取最佳成績。他同時預告，今年9月19日至10月4日將迎來4年1度於日本名古屋舉行的亞洲運動會。運動部也將與國立台灣歷史博物館合作，邀請謝仕淵策劃「亞洲在場—台灣與亞洲運動會」特展，將於4月21日登場，記錄台灣運動員在亞運場上的生命史。

洪志昌特別感謝文化部與遠雄巨蛋在經典賽熱潮之際，精心策劃結合運動與文化的棒球漫畫展，他亦呼籲全台民眾共同為即將開賽的「台灣英雄」們應援，並祝福台灣不論是在棒球競技場，還是在文化創作的舞台，都能揮出一記漂亮的全壘打，讓世界看見台灣的軟、硬實力。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章