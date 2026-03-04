「遠洋合作」首發！運動部次長洪志昌出席「壘上有人」特展 揭曉「運動漫畫」布局

「壘上有人：台灣棒球漫畫的全力一擊」特展，自國家漫畫博物館籌備處延伸到台北大巨蛋園區展開，今（4）日正式揭幕。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由文化部與遠雄巨蛋事業股份有限公司合作推出的「壘上有人：台灣棒球漫畫的全力一擊」特展，自國家漫畫博物館籌備處延伸到台北大巨蛋園區，今（4）日正式揭幕。運動部常務次長洪志昌代表部長李洋出席祝賀。洪志昌致詞時特別提到一段有趣的幕後故事，指出運動部自2025年9月成立後，李洋部長隨即在10月拜訪文化部長李遠，２位部長的「遠洋合作」促成了多項重要計畫，而「運動漫畫」是當時雙方達成共識的核心項目之一。

洪志昌指出，運動部與文化部的合作已於今年1月正式啟動，雙方聯手推出「雙百萬運動漫畫徵選」活動，希望藉由跨部會資源，強化運動文化產業的推展，並邀請所有熱愛運動的創作者參與徵選。除了數位與紙本創作，運動部也致力於運動歷史的保存與文物蒐整，期盼透過多元形式記錄台灣運動員的拼搏精神。

請繼續往下閱讀...

「壘上有人：台灣棒球漫畫的全力一擊」特展，於大巨蛋周邊展出台灣運動漫畫發展歷程年表。（記者董柏廷攝）

時逢2026年WBC 世界棒球經典賽開打前夕，洪志昌亦透露李洋部長已搭機前往日本，為台灣代表隊加油打氣，期許球隊能延續P12「Team Taiwan」的氣勢，爭取最佳成績。他同時預告，今年9月19日至10月4日將迎來4年1度於日本名古屋舉行的亞洲運動會。運動部也將與國立台灣歷史博物館合作，邀請謝仕淵策劃「亞洲在場—台灣與亞洲運動會」特展，將於4月21日登場，記錄台灣運動員在亞運場上的生命史。

洪志昌特別感謝文化部與遠雄巨蛋在經典賽熱潮之際，精心策劃結合運動與文化的棒球漫畫展，他亦呼籲全台民眾共同為即將開賽的「台灣英雄」們應援，並祝福台灣不論是在棒球競技場，還是在文化創作的舞台，都能揮出一記漂亮的全壘打，讓世界看見台灣的軟、硬實力。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法