為WBC加油必看！大巨蛋「壘上有人」特展 徐宜君：用漫畫召喚全民棒球魂

文化部次長徐宜君致詞。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕隨著2026 年世界棒球經典賽（WBC）點燃全民熱情，文化部與遠雄巨蛋合作推出的「壘上有人：台灣棒球漫畫的全力一擊」特展，自國家漫畫博物館籌備處，延伸至台北大巨蛋園區，以不同形式、樣貌呈現棒球漫畫主題視覺，今（4）日於台北大巨蛋舉行開幕記者會。文化部常務次長徐宜君出席致詞時感性表示，棒球對台灣人而言是跨時代的記憶，每個人心中都有一個「棒球魂」，這次特展正是要透過漫畫家的生動筆觸，將運動精神轉化為重要的文化內容。

位於大巨蛋旁的玻璃電梯，有特展各展區路線圖。（文化部提供）

徐宜君次長指出，此次特展意義重大，特別感謝遠雄巨蛋與文化部合辦，將原本在台中國家漫畫博物館展出的經典內容「搬」進台北大巨蛋。她認為，這不僅是漫畫與運動的跨領域結合，更是讓文化真正「走入生活」的具體實踐。透過大巨蛋這樣的指標性場域，觀眾在觀賞熱血賽事的同時，也能沉浸在台灣漫畫所傳遞的青春與情感之中。

請繼續往下閱讀...

「壘上有人：台灣棒球漫畫的全力一擊」特展以不同形式、樣貌呈現棒球漫畫主題視覺，今（4）日於台北大巨蛋登場。（記者董柏廷攝）

本次特展將於3月5日正式與WBC直播同步登場，展期持續至7月26日。展覽由李鳳然教授策劃，謝仕淵教授擔任顧問，集結了宗青、劉興欽、蠢羊等9位跨世代漫畫家作品，分布於園區13個大型版面及球場內隱藏版位。徐宜君次長最後以特展主題「壘上有人，全力一擊」為台灣英雄與台灣漫畫集氣，期待台灣的文化與體育實力都能強棒出擊，勇奪第一。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法