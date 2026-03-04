自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

為WBC加油必看！大巨蛋「壘上有人」特展 徐宜君：用漫畫召喚全民棒球魂

2026/03/04 16:04

文化部次長徐宜君致詞。（文化部提供）文化部次長徐宜君致詞。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕隨著2026 年世界棒球經典賽（WBC）點燃全民熱情，文化部與遠雄巨蛋合作推出的「壘上有人：台灣棒球漫畫的全力一擊」特展，自國家漫畫博物館籌備處，延伸至台北大巨蛋園區，以不同形式、樣貌呈現棒球漫畫主題視覺，今（4）日於台北大巨蛋舉行開幕記者會。文化部常務次長徐宜君出席致詞時感性表示，棒球對台灣人而言是跨時代的記憶，每個人心中都有一個「棒球魂」，這次特展正是要透過漫畫家的生動筆觸，將運動精神轉化為重要的文化內容。

位於大巨蛋旁的玻璃電梯，有特展各展區路線圖。（文化部提供）位於大巨蛋旁的玻璃電梯，有特展各展區路線圖。（文化部提供）

徐宜君次長指出，此次特展意義重大，特別感謝遠雄巨蛋與文化部合辦，將原本在台中國家漫畫博物館展出的經典內容「搬」進台北大巨蛋。她認為，這不僅是漫畫與運動的跨領域結合，更是讓文化真正「走入生活」的具體實踐。透過大巨蛋這樣的指標性場域，觀眾在觀賞熱血賽事的同時，也能沉浸在台灣漫畫所傳遞的青春與情感之中。

「壘上有人：台灣棒球漫畫的全力一擊」特展以不同形式、樣貌呈現棒球漫畫主題視覺，今（4）日於台北大巨蛋登場。（記者董柏廷攝）「壘上有人：台灣棒球漫畫的全力一擊」特展以不同形式、樣貌呈現棒球漫畫主題視覺，今（4）日於台北大巨蛋登場。（記者董柏廷攝）

本次特展將於3月5日正式與WBC直播同步登場，展期持續至7月26日。展覽由李鳳然教授策劃，謝仕淵教授擔任顧問，集結了宗青、劉興欽、蠢羊等9位跨世代漫畫家作品，分布於園區13個大型版面及球場內隱藏版位。徐宜君次長最後以特展主題「壘上有人，全力一擊」為台灣英雄與台灣漫畫集氣，期待台灣的文化與體育實力都能強棒出擊，勇奪第一。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章