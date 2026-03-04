彭俊亨接任第11屆國藝會董事長 李遠期許進駐空總開創新局

國藝會第10屆董事長林淇瀁（向陽）（右）交接予第11屆董事長彭俊亨（左）。（國藝會提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕財團法人國家文化藝術基金會於今（4）日召開第11屆董事會首次會議，經全體董事互選，由彭俊亨正式出任第11屆董事長。文化部長李遠對此表示，國藝會作為台灣重要的藝文中介組織，今年將正式搬遷進駐空總，期待未來能以更無距離的空間與服務，強化與文化界的互動與跨域交流。

本屆董監事名單經文化部遴選，涵蓋文學、表演藝術、視覺藝術、數位科技等11類專業領域，並考量性別比例、族群與區域衡平性。續聘董事包括李韻儀、施德玉、陳永賢、黃美娥、蕭新煌、蘇憲法；新聘董事則有于國華、王俊雄、李慧娜、林鶴宜、林正儀、高志尚、范銘如、曾照薰、彭俊亨、楊長鎮、蔡崇隆、賴瑛瑛，以及政府機關代表李靜慧、葛葆萱、杜張梅莊。

監事部分，由容淑華、黃時中續任；新聘監事則包含林發立、楊其文及羅莉婷。李遠部長除了感謝第10屆董事長林淇瀁（向陽）奠定的永續基礎，也期許新任團隊持續扶植藝文發展，讓台灣藝文產業走向世界。

