藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

衛武營與屏科大簽署合作備忘錄 打造永續共融的藝文生態系

2026/03/04 20:33

衛武營藝術總監簡文彬（左）與屏科大校長張金龍（右）簽署合作備忘錄。（屏東科技大學提供）衛武營藝術總監簡文彬（左）與屏科大校長張金龍（右）簽署合作備忘錄。（屏東科技大學提供）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營國家藝術文化中心與國立屏東科技大學簽署為期3年合作備忘錄，雙方將以藝術能量結合生態專才，聚焦校園生態教育、永續人才培育及藝術體驗推廣，打造永續共融的藝文生態系。

簽署儀式由衛武營藝術總監簡文彬與屏科大校長張金龍代表簽署，雙方將展開全方位跨域結盟，從校園藝術共育、綠色劇場實踐及生態敏感度培力三大面向切入，共同培育具備永續思維的文化產業人才。

簡文彬表示，過去透過屏科大簡光明主任擔任衛武營永續委員，看到屏科大在永續循環經濟上許多身體力行的寶貴經驗，衛武營身處生態公園之中，意識到藝術場館與自然生態邊界可以被打破。屏科大醬油非常厲害，更驚訝於學校能結合專業做出精美小提琴，歡迎屏科大師生未來能將衛武營當作校外教室，除了聽音樂會，更能近距離觀察音樂廳的空間構造，讓藝術美感教育真正走進科技大學生的生活中。

張金龍說，屏科大雖以農業科技見長，但追求的是永續校園，這不僅是技術開發，更是人文藝術提升。他常在校園觀察學生騎機車，如果一個人的心境夠穩定、有人文素養，騎車狀態也會很從容、很有素養。木材科學系學生以工程技術製作小提琴，這是科學與藝術結合最好案例，透過與衛武營結盟，希望讓學生在專注技術研發之餘，能學會靜下心來沉浸在藝文氣息中，培養出能與社會、生態和諧共好的永續思維。

雙方合作具備深厚產學專業基礎，在綠色永續方面，屏科大將發揮環境科學強項，協助衛武營進行場館活動的碳足跡量化分析，預計針對指定展演或活動，依循ISO 14067國際標準進行溫室氣體盤查，為藝文產業建立科學化減碳標竿。屏科大野生動物保育研究所也將協助衛武營進行生態培力，透過專業導覽提升藝術工作者生態敏感度。

雙方也將開啟藝文雙向交流，由屏科大通識教育中心統籌，將藝術資源引進校園，提升師生藝文欣賞軟實力，也將帶領屏科大師生走進衛武營，透過跨界對話，將藝術美感與生物多樣性、碳盤查等永續議題深度整合，孕育出更具韌性的藝術生態系，延續文化產業的永續能量。

