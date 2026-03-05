週末去哪玩？台北文學季「土地之道」活動全攻略 植物拓印、中醫食補感受生活脈動

2026台北文學季將於3月至6月登場，並與多家品牌合作推出紀念品。（台北市文化局提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北市文化局主辦的「2026 台北文學季」於昨（4）日在台北市客家主題公園舉辦起跑記者會，宣告活動將自3月7日正式起跑。今年文學季以「土地之道」為題，從3月至6月規畫系列講座、走讀、特展與影展，邀請民眾透過不同維度重探台北文學的生猛活力。

2026台北文學季紀念品柔軟土襪。（台北市文化局提供）

台北市文化局表示，系列活動規畫多元，不僅限於傳統講座。「土裡土氣」單元邀請劉克襄分享台北山群故事，並由黃瀚嶢帶領民眾走訪古亭進行植物拓印；「土生土長」聚焦市集人情，由洪震宇與騷夏分別在大稻埕與建國花市展開風土走讀。「寸土金」單元則進入有趣的地下空間，由建築師凌宗魁、作家張嘉祥與唐山書店老闆陳隆昊等人，探討地鐵空間與地下音樂的反叛精神。

體驗活動，則有「水土不服」單元由李時雍與林俊余設計身體覺知工作坊，設計師洪愛珠前進中醫診所大聊食補關聯。此外，活動也針對校園規畫「青春之土」系列，邀請山女孩Kit和雪羊與高中生對談，作家陳柏煜也將開設學生限定場。

今年設計「玩土區」讓民眾親自玩土。（台北市文化局提供）

此外，今年文學季邀請在地品牌「旺萊山」推出聯名紀念品「吃土鳳梨酥」，吉祥物土撥鼠「土比」也同步登場。即日起民眾可至官網報名參加各項活動，憑活動手冊還可在誠品書店、唐山書店等10家台北特色店家享有消費優惠。

