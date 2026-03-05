自由電子報
藝文 > 即時

《龍頭鳳尾》馬家輝要來了！5月訪台開講 暢聊香港江湖與文學

2026/03/05 18:00

香港作家馬家輝5月將在台北文學季開講。（新經典文化提供）香港作家馬家輝5月將在台北文學季開講。（新經典文化提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北市文化局舉辦的台北文學季，每年最具國際交流指標的「國際華文作家」單元，今年邀請到剛完成「香港三部曲」拼圖的知名作家馬家輝訪台。馬家輝首部小說《龍頭鳳尾》於2016年出版後即獲台北國際書展大獎，續作《鴛鴦六七四》同樣廣受好評，近期更推出《雙天至尊》完整呈現其筆下的香港江湖。

《雙天至尊》為馬家輝「香港三部曲｣最終回。（新經典文化提供）《雙天至尊》為馬家輝「香港三部曲｣最終回。（新經典文化提供）

馬家輝此行將參與3場對談，首場由古典樂評作家焦元溥主持，邀請小說家張大春討論當代小說創作；第2場由資深出版人陳蕙慧主持，與學者作家楊佳嫻探討香港文學的生命力。最後一場則由台灣大學中文系教授梅家玲攜手，前進校園與學子直擊對談，分享創作背後的觀察與思考。

台北市文化局表示，馬家輝的作品深具地域特色與歷史厚度，透過他訪台的交流，能為台北文學季注入更多元的華文創作視野。喜愛其作品的市民，可密切關注台北文學季官網報名資訊，親炙這位文壇名家的丰采。

