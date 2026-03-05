「閱影展」5/22雙影院登場 看英國傳奇藝術家挑戰矛盾世界

2026年閱影展策展人楊元鈴，昨（4）日於開幕典禮上宣布影展相關內容。（台北市文化局提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北文化局主辦的「台北文學．閱影展」為台北文學季的壓軸活動，將於5月22日至 6月4日在光點台北電影院與光點華山電影館登場。面對意見爭論、矛盾衝突不斷的當代社會，今年的閱影展特別以「異議的力量」為主題，探討文學與電影如何迸發新思潮的啟發。

本屆閱影展邀請楊元鈴策畫，聚焦2位來自英國、分屬不同時代的「異議者」：文學思想家維吉尼亞．吳爾芙（Virginia Woolf）與影像藝術家德瑞克．賈曼（Derek Jarman）。吳爾芙曾被視為文學異端，勇於挑戰傳統思維；而賈曼則以大膽的影像藝術挑戰世俗框架。透過重現他們的經典創作，閱影展邀請大眾看見更新的思考可能性。

台北市文化局指出，閱影展長期以來透過動態影像轉譯文學，讓文學愛好者與影迷能透過銀幕對話。活動期間亦將與實體書展及在地特色店家合作，相關放映資訊與場次詳詢台北文學季官網與粉絲專頁。

