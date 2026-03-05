在大安森林公園「聽」土說話！台北文學季特展 大霈化身土壤說故事

作家Apyang Imiq程廷昨（4）日代表文學特展「土步行」於記者會上致詞。（台北市文化局提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北市文化局主辦的2026年台北文學季，今年與台北市立圖書館及剝皮寮歷史街區攜手，推出延伸土地探討的特展與活動，將自3月 17日起「地上讀書會──市圖好書展」於北市各區分館起跑，除了精選相關書單，更出動行動書車邀請讀者共同在地面上閱讀。

4月18日至5月17日，剝皮寮歷史街區將展出「土步行——你有關土的記憶是？」文學特展，展覽邀請Apyang Imiq程廷、李璐、林立青、徐振輔、陳顥仁、鄧九雲、羅苡珊、顏忠賢等8位創作者，分別針對陽明山、關渡平原、萬華、文山等處的泥土進行田野調查，以文字詮釋土地脈絡。特展亮點之一是邀請演員李霈瑜（大霈）擔任土壤聲音演出，化身為土與觀眾對話，增加展覽的感官層次。

演員大霈。（資料照，記者潘少棠攝）

展區「土之作」則呈現創作者透過自然觀察、身體參與後反芻的文字與藝術創作，更邀請民眾加入「土步行」，沿路找尋與土交會的痕跡，重新思考人與土地互相依存的關係。活動詳詢台北文學季粉絲頁。

