英駐台代表包瓊郁讚台南「歷史深厚」 驚嘆埃及法老展搶票盛況

英國駐台代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）致詞。（記者黃靖媗攝）

〔記者黃靖媗／台北報導〕由大英博物館與奇美博物館合作展出的「埃及之王：法老」自今年1月開展，英國在台辦事處今（4）日特別選在奇美博物館舉辦「南台灣感恩茶會」。英國駐台代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）指出，展覽10萬張早鳥票火速售罄，充分體現了台灣人民內斂而濃厚文化修養，台英除了文化交流外，在面對安全挑戰、保護全球化供應鏈等領域也緊密合作。

台南市長黃偉哲致詞。（記者黃靖媗攝）

英國在台辦事處今日於奇美博物館舉辦「南台灣感恩茶會」，並介紹由英國大英博物館與奇美博物館合作展出的「埃及之王：法老」展覽，除英國駐台代表包瓊郁、台南市長黃偉哲、奇美博物館館長致詞之外，美國在台協會處長谷立言（Raymond Greene）、AIT高雄分處處長張子霖（Neil Gibson）、日本台灣交流協會高雄事務所所長奧正史出席。

英國駐台代表包瓊郁與台南市長黃偉哲於英國在台辦事處舉辦的「南台灣感恩茶會」交流。（記者黃靖媗攝）

英國駐台代表包瓊郁致詞說，她第一次到訪台南是2022年，當時她先去了彰化鹿港，參訪鹿港天后宮，並且玩了彈珠台、吃了花生捲冰淇淋、喝了麵茶。到台南之後，包瓊郁說，她租了一輛共享單車，品嘗擔仔麵，並走訪了安平古堡、安平樹屋與台江國家公園。

包瓊郁也提及台灣的俗諺「一府二鹿三艋舺」，短短7個字就定格台灣權力與財富在台南的歷史時刻，讓她感受到台南乘載的歷史遺產深度。

包瓊郁指出，當「埃及之王：法老」展覽10萬張早鳥票在1小時內售罄，充分體現了台灣人民內斂而濃厚文化修養。

台英除了文化交流之外，包瓊郁指出，台英在面對共同安全挑戰、保護全球化供應鏈、建立科技與研發夥伴關係等方面也緊密合作，以確保台英當前強項歷久不衰。

台南市長黃偉哲致詞表示，這次與大英博物館合作推出「埃及之王：法老」展，展現了奇美博物館深厚的策展專業與國際信任，也讓台南市民能就近觀展。

黃偉哲指出，藉由這幾年與V&A博物館、英國國家肖像藝廊、英國國家藝廊等單位的合作，推出一次又一次的精彩展覽，讓台南成為國際文化的重要舞台，他非常感謝。黃偉哲也特別致贈台南水果禮盒給包瓊郁。

