《這不是個大使館》在法演出遭中國施壓 法支持我駐處：台灣不被消音

《這不是個大使館》在法國演出遭中國施壓，我駐法代表處發聲明。

〔記者凌美雪／台北報導〕國際上第一個直指台灣國家定位及外交處境的劇場作品《這不是個大使館》，自2024年起在歐洲巡演，但近日傳出中國駐斯特拉斯堡領事館施壓馬永劇院（Théâtre du Maillon），要求停演。對此，我駐法國代表處今日發出聲明：「民主不容審查：支持藝術創作自由，讓台灣走向世界。」

《這不是個大使館》由德國「里米尼紀錄劇團」史蒂芬．凱吉（Stefan Kaegi）擔任編導，結合台灣與歐洲團隊共同創作，在各國的劇場空間模擬台灣大使館開館及外交工作實戰場景，觸發觀者思考台灣特殊的國家定位及國際局勢議題。文化部巴文中心表示，目前在馬永劇院的演出並未被取消，於當地所接收到的訊息，也都是支持藝術創作、支持台灣。

駐法代表處聲明包括三個重點：

其一，藝術自由是民主國家的基石：「我們高度讚賞並感謝斯特拉斯堡市長巴塞吉安（Jeanne Barseghian）及法國文化部門的堅定立場。誠如市長所言，在法國，藝術與創作自由受法律保護，不容外國勢力干預。劇場所呈現的是對現實的思考與對話，不應成為外交施壓的對象。」

其二，台灣的聲音，不應被消音：「《這不是個大使館》透過劇場藝術，探討台灣在國際現實中的獨特存在，這不僅是台灣的故事，也是全球對民主與身分認同的共同對話。任何形式的審查與打壓，只會讓國際社會更看見台灣的韌性，也更凸顯民主價值的珍貴。」

其三，堅持文化交流，與世界同行：「台灣將持續透過文化、藝術與學術的力量與國際接軌。我們誠摯邀請喜愛藝術的朋友，走進劇場支持這部作品，用行動捍衛多元發聲的空間。藝術無國界，民主有力量。台灣會繼續站在自由的這一邊，讓世界的舞台上，始終有我們溫柔而堅定的聲音。」

