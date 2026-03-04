迎接熊本春夏花花世界 華航推出熊本花漾小旅行

「山田大藤」有200年樹齡，是日本國家天然紀念物，花穗垂落如紫色瀑布。（華航提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕提到日本賞花，多數人浮現腦海的是賞櫻，滿開的櫻花是春日最佳代言，如此燦爛卻也短暫，錯過就得再等一年。然而在熊本，賞花並不是只屬於春天的限定行程，從初春到盛夏，不同花種隨著季節輪番登場，華航特別為旅人規畫熊本春夏賞花攻略，歡迎旅人在任何月份直飛當地，來場「熊本花漾小旅行」。

南阿蘇村的「一心行之大櫻」樹齡超過400年，是日本極具代表性的單株櫻花，滿開的巨大櫻冠如雲似雪，如夢似幻。（公益社團法人熊本縣觀光連盟提供）

◆3～4月櫻花序曲：熊本的春夏花季以層層遞進的節奏展開。3至4月，櫻花為城市揭開花見序幕。除了指標性的熊本城外，市區的菊池公園或一心行公園更是能讓人靜下心來感受粉色雨落的角落。柔和的粉色景致增添浪漫旅情，也讓旅程充滿春天的芬芳。

阿蘇仙醉峽是熊本春季最壯觀的花之祕境，山谷間盛開約5萬株世界稀有的「深山霧島」杜鵑。（華航提供）

◆5月賞紫藤與杜鵑：當櫻花褪去，5月的熊本轉由紫藤與杜鵑接力彩繪。紫藤花如瀑布般垂掛，與杜鵑的濃郁色彩相互輝映，為熊本的風景增添豐富的層次感。推薦前往山田停車場的百年紫藤棚下，或是走入阿蘇地區欣賞漫山遍野的杜鵑，感受大自然最純粹的色彩美學。

逢住吉自然公園的繡球花季，適合結合周邊神社與自然步道一同遊覽，享受半日恬靜。（公益社團法人熊本縣觀光連盟提供）

◆6月賞雨中繡球：進入6月梅雨時節，繡球花（紫陽花）便在雨水的滋潤下靜靜盛放。這時的賞花不再是喧囂的慶典，而是一種安靜而精緻的日常體驗。走訪宇土市的住吉自然公園，2千多株繡球花沿著海岸線優雅綻放，即便遇上陰雨天，整個旅程也多了一份閒適恬淡的魅力。

位於南阿蘇的一心行公園，每年夏天約有3萬朵向日葵盛開。（華航提供）

◆7～8月賞向日葵與蓮花：入夏主角由向日葵與蓮花接棒亮相，金黃色的向日葵花海在豔陽下熱情迷人，蓮花則在清晨的池畔展現清新脫俗風采。無論是南阿蘇的開闊花田，還是古老寺院旁的蓮花池，傾力綻放的花景都為盛夏熊本注入滿滿生命力。

目前華航提供台北－熊本每週5班直飛航班，無論是安排長天數的深度旅行，或是說走就走的週末快閃，都能輕鬆規畫、自在出發。此外，除了前往熊本賞花，旅人還可串聯九州，延伸更繽紛的賞花地圖，更多相關內容詳詢熊本花漾小旅行官網https://lihi.cc/Z6zGo。

