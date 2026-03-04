台灣漫畫家南南日《山間料理人》奪銀獎 小野田紀美很感興趣

台灣漫畫家南南日（中）以《Mararum：山間料理人》奪得日本國際漫畫獎優秀獎（銀獎），外相茂木敏充（左）和漫畫家里中滿智子（右）頒發獎狀和獎座。（記者林翠儀攝）

〔駐日特派員林翠儀／東京4日報導〕日本外務省主辦的第19屆國際漫畫獎今晚舉辦頒獎典禮，以《Mararum：山間料理人》奪得優秀獎（銀獎）的台灣漫畫家南南日也到場領獎。到場祝賀的駐日代表李逸洋，不但獲得南南日贈送了畫有漫畫主角「巴奈」畫像的簽名書，在晚宴中也和主辦人外相茂木敏充，以及到場觀禮的經濟安保相小野田紀美等人握手。小野田還向李逸洋說，之前在網路上看到《山間料理人》，對這本漫畫頗感興趣。

南南日贈送駐日代表李逸洋畫有漫畫主角「巴奈」畫像的簽名書。（記者林翠儀攝）

南南日在得獎感言中說，《Mararum：山間料理人》雖然是一部虛構的作品，但其內容其實是從自己成長土地上人們的記憶，一點一滴拼湊而成。這部作品不僅僅是一部描繪過去的漫畫，從最初的構思、準備到實際作畫，再到今天能夠站在這裡與大家見面，對她而言都是一段非常奇妙的歷程，也再次讓她感受到創作漫畫是一件非常快樂的事情。

日本國際漫畫獎優秀獎今天頒獎，經濟安保相小野田紀美（後排中）和漫畫家出身的參議員赤松健（後排右2）均到場觀點。（記者林翠儀攝）

山間料理人是一部描寫日治時期，阿美族少女到日本家庭做幫傭，在那段期間，她用阿美族採集的野菜做出各種料理，然後與這個家庭之間發生的一些故事。

南南日在頒獎前接受台媒訪問時說，山間料理人從準備到完成共花了4年多的時間，比較困難的是取材的部分。像是野菜的部分，我們還特地到花蓮的野菜學院去了解，也到當地看他們怎麼培育野菜。另外也有到復興鄉找主廚，看看可以做出什麼樣的料理。這樣前前後後也花了不少時間，還有當時歷史背景的考證，所以光是前期準備就花了很長的時間。

對於為何會挑選這個題材創作，南南日說，母親是阿美族人，所以在出版社尋找作者時，她就覺得這是一種緣分，因此選擇了這個題材，創作過程中，媽媽作的藤心湯也提供她一些靈感。

第19屆日本國際漫畫獎共有110個國家及地區738件作品報名參賽，件數為歷屆最多，本屆共選出金獎（最優秀獎）1名、銀獎（優秀獎）3名、獎勵獎1名及銅獎（入賞）10名共15件作品，除了《山間料理人》外，台灣漫畫家尚有狼七以《黎明前的回聲》獲獎勵獎、葉明軒以《大仙術士李白》第8集獲銅賞。

到場觀點的李逸洋在受訪說，去年8月，駐日代表處台灣文化中心所舉辦的「多元台灣文化漫畫展」中，即挑選《山間料理人》作為族群題材漫畫的代表作品之一，透過漫畫來介紹阿美族的傳統飲食文化，展現多元族群與文化交織的內涵。

他也強調，台灣到這一屆為止，總共獲得了2座金獎、10座銀獎、22座銅獎以及1座獎勵獎，非常不容易，也展現出台灣的漫畫在日本已經逐漸嶄露頭角。漫畫已經成為台灣對外文化交流與形象展現的重要力量之一。未來駐日代表處將持續推動台灣漫畫在日本的交流與推廣。

南南日今天為李逸洋準備了一本畫有漫畫主角「巴奈」畫像的簽名書，讓李逸洋如獲至寶。

日本外相茂木敏充今天以主辦人身分致詞，他說，當前國際局勢正變得更加嚴峻，但即便如此，國際社會對日本的期待仍然不斷提高。其中日本所累積的「軟實力」，正是這種信任與期待的重要來源之一。

他還半開玩笑地說，美國有「MAGA（Make America Great Again，讓美國再次偉大）」這句口號。如果把日本加進去，變成「Make America and Nippon Great Again」的字母縮寫組合起來，就會變成「MANGA」（漫畫），引來會場一片掌聲。

漫畫家出身的參議員赤松健，以及知名的動漫遊戲迷、經濟安保相小野田紀美，今天都出席頒獎典禮，他們均與李逸洋都有熱切互動。

