自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

台灣漫畫家南南日《山間料理人》奪銀獎 小野田紀美很感興趣

2026/03/04 22:16

台灣漫畫家南南日（中）以《Mararum：山間料理人》奪得日本國際漫畫獎優秀獎（銀獎），外相茂木敏充（左）和漫畫家里中滿智子（右）頒發獎狀和獎座。（記者林翠儀攝）台灣漫畫家南南日（中）以《Mararum：山間料理人》奪得日本國際漫畫獎優秀獎（銀獎），外相茂木敏充（左）和漫畫家里中滿智子（右）頒發獎狀和獎座。（記者林翠儀攝）

〔駐日特派員林翠儀／東京4日報導〕日本外務省主辦的第19屆國際漫畫獎今晚舉辦頒獎典禮，以《Mararum：山間料理人》奪得優秀獎（銀獎）的台灣漫畫家南南日也到場領獎。到場祝賀的駐日代表李逸洋，不但獲得南南日贈送了畫有漫畫主角「巴奈」畫像的簽名書，在晚宴中也和主辦人外相茂木敏充，以及到場觀禮的經濟安保相小野田紀美等人握手。小野田還向李逸洋說，之前在網路上看到《山間料理人》，對這本漫畫頗感興趣。

南南日贈送駐日代表李逸洋畫有漫畫主角「巴奈」畫像的簽名書。（記者林翠儀攝）南南日贈送駐日代表李逸洋畫有漫畫主角「巴奈」畫像的簽名書。（記者林翠儀攝）

南南日在得獎感言中說，《Mararum：山間料理人》雖然是一部虛構的作品，但其內容其實是從自己成長土地上人們的記憶，一點一滴拼湊而成。這部作品不僅僅是一部描繪過去的漫畫，從最初的構思、準備到實際作畫，再到今天能夠站在這裡與大家見面，對她而言都是一段非常奇妙的歷程，也再次讓她感受到創作漫畫是一件非常快樂的事情。

日本國際漫畫獎優秀獎今天頒獎，經濟安保相小野田紀美（後排中）和漫畫家出身的參議員赤松健（後排右2）均到場觀點。（記者林翠儀攝）日本國際漫畫獎優秀獎今天頒獎，經濟安保相小野田紀美（後排中）和漫畫家出身的參議員赤松健（後排右2）均到場觀點。（記者林翠儀攝）

山間料理人是一部描寫日治時期，阿美族少女到日本家庭做幫傭，在那段期間，她用阿美族採集的野菜做出各種料理，然後與這個家庭之間發生的一些故事。

南南日在頒獎前接受台媒訪問時說，山間料理人從準備到完成共花了4年多的時間，比較困難的是取材的部分。像是野菜的部分，我們還特地到花蓮的野菜學院去了解，也到當地看他們怎麼培育野菜。另外也有到復興鄉找主廚，看看可以做出什麼樣的料理。這樣前前後後也花了不少時間，還有當時歷史背景的考證，所以光是前期準備就花了很長的時間。

對於為何會挑選這個題材創作，南南日說，母親是阿美族人，所以在出版社尋找作者時，她就覺得這是一種緣分，因此選擇了這個題材，創作過程中，媽媽作的藤心湯也提供她一些靈感。

第19屆日本國際漫畫獎共有110個國家及地區738件作品報名參賽，件數為歷屆最多，本屆共選出金獎（最優秀獎）1名、銀獎（優秀獎）3名、獎勵獎1名及銅獎（入賞）10名共15件作品，除了《山間料理人》外，台灣漫畫家尚有狼七以《黎明前的回聲》獲獎勵獎、葉明軒以《大仙術士李白》第8集獲銅賞。

到場觀點的李逸洋在受訪說，去年8月，駐日代表處台灣文化中心所舉辦的「多元台灣文化漫畫展」中，即挑選《山間料理人》作為族群題材漫畫的代表作品之一，透過漫畫來介紹阿美族的傳統飲食文化，展現多元族群與文化交織的內涵。

他也強調，台灣到這一屆為止，總共獲得了2座金獎、10座銀獎、22座銅獎以及1座獎勵獎，非常不容易，也展現出台灣的漫畫在日本已經逐漸嶄露頭角。漫畫已經成為台灣對外文化交流與形象展現的重要力量之一。未來駐日代表處將持續推動台灣漫畫在日本的交流與推廣。

南南日今天為李逸洋準備了一本畫有漫畫主角「巴奈」畫像的簽名書，讓李逸洋如獲至寶。

日本外相茂木敏充今天以主辦人身分致詞，他說，當前國際局勢正變得更加嚴峻，但即便如此，國際社會對日本的期待仍然不斷提高。其中日本所累積的「軟實力」，正是這種信任與期待的重要來源之一。

他還半開玩笑地說，美國有「MAGA（Make America Great Again，讓美國再次偉大）」這句口號。如果把日本加進去，變成「Make America and Nippon Great Again」的字母縮寫組合起來，就會變成「MANGA」（漫畫），引來會場一片掌聲。

漫畫家出身的參議員赤松健，以及知名的動漫遊戲迷、經濟安保相小野田紀美，今天都出席頒獎典禮，他們均與李逸洋都有熱切互動。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章