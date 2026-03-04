自由電子報
連2年為台灣燈會主燈配樂 張菁珊喜獲美國電影圈SCL作曲新秀大獎

2026/03/04 23:49

SCL官網公告今年大衛・拉克辛新秀獎得主張菁珊。（翻攝自SCL官網）SCL官網公告今年大衛・拉克辛新秀獎得主張菁珊。（翻攝自SCL官網）

〔記者凌美雪／台北報導〕2026台灣燈會主燈《光沐—世界的阿里山》昨（3日）晚正式點燈，今起每晚6至10點，每半小時展演1次，壯麗的燈光秀搭配震動人心的音樂，相當吸引目光。台灣旅美青年作曲家張菁珊連續2年為主燈配樂，近日更傳來好消息，美國電影與電視作曲家協會（Society of Composers & Lyricists，SCL）重要的大衛・拉克辛新秀獎（David Raksin Award for Emerging Talent），今年頒發給張菁珊。

「嘉義其實也是我父母的故鄉，因此，有更深一層的情感。」透過線上專訪，張菁珊說，這次為燈會主燈配樂前，特別對在地文化做了很多田調，希望能融入更多具識別性的台灣音樂元素，比如樂曲中使用了一些鄒族的素材；此次錄音也是邀請匈牙利「布達佩斯電影交響樂團（Budapest scoring orchestra）」擔綱，在布達佩斯錄音，張菁珊則在美國遠端同步參與。

「這次的創作是以線性時間軸講台灣的故事，透過混音把前景、中景與遠景的層次做出來。」音樂一開場就以磅礡之勢畫出海平面劃破天際的第一道光，如同台灣這塊島嶼萬物的初生，生息隨著大地的脈動前進，自然環境與多元族群交織出堅韌的生命力，迎向未來。

張菁珊說，很可惜這次無法親自返台一起觀賞主燈秀的展演效果，但有好消息與大家分享，就是她在2月獲得SCL大衛・拉克辛新秀獎，SCL獎項在美國影視產業具有重要地位，因為它是極少數完全由現役作曲家與詞曲創作者評選的專業獎項之一，大衛・拉克辛新秀獎則是對年輕創作者的肯定，許多得獎者後來成為一線作曲家，甚至榮獲奧斯卡或艾美獎。張菁珊的新計畫是與王登鈺導演合作一部動畫長篇電影《秘密耳語》。

