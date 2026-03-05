春藝歌仔戲薪傳打頭陣 《幽戀牡丹》4/18駁二登場

2026高雄春天藝術節首檔歌仔戲系列節目，將由薪傳歌仔戲劇團推出精采好戲《幽戀牡丹》。（高雄春天藝術節提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕2026高雄春天藝術節首檔歌仔戲系列節目，將由薪傳歌仔戲劇團推出精采好戲《幽戀牡丹》，再次挑戰傳統戲曲的藝術邊界，4月18、19日於高雄駁二正港小劇場粉墨登場。

《幽戀牡丹》改編自明代瞿佑《剪燈新話》與日本江戶時代「三大怪談」之一的《牡丹燈籠》，由傳藝金曲獎得主編導李季紋操刀，攜手歌仔戲國寶藝師廖瓊枝、製作人蔡欣欣共同打造，是一場視聽饗宴，也是薪傳歌仔戲劇團在小劇場空間中，對人性欲望與愛情執念的深度剖析。

《幽戀牡丹》改編自明代瞿佑《剪燈新話》與日本江戶時代「三大怪談」之一的《牡丹燈籠》。（高雄春天藝術節提供）

高雄市文化局長王文翠表示，「春藝」歌仔戲系列節目長年做為推廣本土戲曲的重要舞台，不僅培植創作人才，也讓更多觀眾重新認識歌仔戲的魅力，今年首檔歌仔戲節目從駁二正港小劇場出發，藉由實驗性空間的近距離張力，打破大舞台的框架，讓觀眾體會歌仔戲曲細膩、創新的一面，並且感受歌仔戲在當代的全新多元風景。

王文翠特別感謝主要贊助台積電文教基金會的藝文支持，期盼透過藝企合作模式，為大高雄地區提供最優質的藝文饗宴，提升民眾精神生活。

