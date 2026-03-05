自由電子報
藝文 > 即時

北藝中心《傳奇》主要演員因病取消6月演出 「全額退票｣指南這邊看

2026/03/05 11:30

《傳奇：帕拉贊諾夫的十段殘篇》劇照。（北藝中心提供）《傳奇：帕拉贊諾夫的十段殘篇》劇照。（北藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台北表演藝術中心今（5）日發布新聞稿表示，原訂於「2026 北藝嚴選」登場的大師級節目《傳奇：帕拉贊諾夫的十段殘篇》，因主要演員個人健康因素，經專業醫囑確認目前狀況不適宜進行跨國長途巡演及高強度演出。北藝中心經審慎評估後，今日宣布取消6月13、14日的演出場次，並自即日起至6月28日受理全額退票。

凡刷卡或以文化幣全額支付者，無須主動申請退票，刷卡購買者，系統將會自動退刷全額票款至「原購票人」信用卡；以文化幣全額支付者，將全額返還至文化幣帳號。如購票時使用文化幣或點數折抵，退票時，系統將退還折抵之全額文化幣，並於扣除退票手續費後，優先退還點數，再將剩餘款項退回。

至於使用現金或ATM轉帳購票的觀眾，則需在6月28日前，從線上申請、掛號郵寄或臨櫃辦理等3種管道中擇1方式完成退票手續。 欲採線上退票者，可利用 OPENTIX 申請系統填寫資料；已領取紙本票券者，除了可掛號郵寄至 OPENTIX 退票小組（以郵戳為憑），亦可親自前往台北、台中、台南、高雄等地的服務處臨櫃辦理全額退票。

北藝中心對此次異動表示歉意，相關演出場次將視演員康復狀況另行擇期辦理。詳詢北藝中心官網與粉絲專頁。

【退票辦理指南】

◆退票期限：即日起至 2026年6月28日前。

◆刷卡或文化幣全額支付：觀眾無需主動申請，系統將自動全額退刷票款至原信用卡，或全額返還至文化幣帳號。若購票時使用文化幣折抵，系統將退還折抵之全額文化幣。

◆現金或 ATM 轉帳購票：

1、線上申請：透過 OPENTIX 線上退票申請系統填寫資料。

2、郵寄退票：已取紙本票者，請於 6 月 28 日前（以郵戳為憑）掛號郵寄至「100011 台北市中正區中山南路 21-1 號 OPENTIX 電商營運組 退票小組收」。

3、現場辦理：持票前往 OPENTIX 台北、台中、台南、高雄服務處辦理。

