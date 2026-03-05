自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

丁恩宜獲選ALTA新銳譯者 挑戰李琴峰芥川賞作品英譯

2026/03/05 12:50

性別研究學者丁恩宜獲ALTA選為2026年新銳譯者，將挑戰翻譯李琴峰《彼岸花盛開之島》。（丁恩宜提供）性別研究學者丁恩宜獲ALTA選為2026年新銳譯者，將挑戰翻譯李琴峰《彼岸花盛開之島》。（丁恩宜提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕在文化部支持下，駐洛杉磯辦事處台灣書院與美國文學翻譯家協會（American Literary Translators Association，ALTA）合作辦理的「2026年台灣文學新銳譯者指導計畫」，近日公布獲選名單。由台裔性別研究學者丁恩宜（Grace Ting）脫穎而出，她將接受資深譯者金翎為期九個月的專業指導，展開台灣旅日作家李琴峰芥川賞得獎小說《彼岸花盛開之島》的英譯工程。

作家李琴峰的日文作品《彼岸花盛開之島》，於2021年先後入圍三島由紀夫獎並奪得第165回芥川賞，成為首位獲得該獎項的台灣創作者。這部小說以虛構島嶼為背景，不僅具備高度的文學性，其故事中特殊的語言層次更深刻反映了性別政治，被視為具有高度語言與文化獨特性的經典之作。

獲選譯者丁恩宜學術背景扎實，專攻日本文學、酷兒及女性主義等領域，並具備豐富的文學翻譯與創作修養。她在研究過程中接觸到李琴峰的作品，深感其作品魅力。《彼岸花盛開之島》的英譯難度在於如何精準轉譯文中交織的3種語言及其背後的性別政治。為此，丁恩宜在翻譯過程中將同步參照由李琴峰親自執筆的華文譯本，力求在英語語境中精準重現原作細膩的多語言意涵。

擔任導師的金翎（Lin King）是獲得國際肯定的台灣新生代譯者，曾獲美國筆會（PEN America）短篇小說新人獎。她譯作豐富，包含《來自清水的孩子》及《臺灣漫遊錄》等，其中《臺灣漫遊錄》英譯版更榮獲美國國家圖書獎翻譯文學大獎及ALTA首作翻譯獎。由其帶領丁恩宜進行為期9個月的指導，被視為台灣文學走向國際舞台的堅實支持。

駐洛杉磯台灣書院表示，美國文學翻譯家協會是推廣文學翻譯的專業權威組織，自2020年與文化部駐美單位合作以來，已成功培育包含Jenna Tang在內的多位新銳譯者，並促成《房思琪的初戀樂園》等重要英譯本出版。書院強調，譯者是台灣文學走向世界的關鍵橋樑，每部譯作皆是跨語言的再創作。此次計畫的翻譯成果預計於今年秋季在ALTA年會發表，期盼讓英美讀者透過不同語境，認識台灣作家筆下豐富的文學內涵。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章