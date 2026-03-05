丁恩宜獲選ALTA新銳譯者 挑戰李琴峰芥川賞作品英譯

性別研究學者丁恩宜獲ALTA選為2026年新銳譯者，將挑戰翻譯李琴峰《彼岸花盛開之島》。（丁恩宜提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕在文化部支持下，駐洛杉磯辦事處台灣書院與美國文學翻譯家協會（American Literary Translators Association，ALTA）合作辦理的「2026年台灣文學新銳譯者指導計畫」，近日公布獲選名單。由台裔性別研究學者丁恩宜（Grace Ting）脫穎而出，她將接受資深譯者金翎為期九個月的專業指導，展開台灣旅日作家李琴峰芥川賞得獎小說《彼岸花盛開之島》的英譯工程。

作家李琴峰的日文作品《彼岸花盛開之島》，於2021年先後入圍三島由紀夫獎並奪得第165回芥川賞，成為首位獲得該獎項的台灣創作者。這部小說以虛構島嶼為背景，不僅具備高度的文學性，其故事中特殊的語言層次更深刻反映了性別政治，被視為具有高度語言與文化獨特性的經典之作。

獲選譯者丁恩宜學術背景扎實，專攻日本文學、酷兒及女性主義等領域，並具備豐富的文學翻譯與創作修養。她在研究過程中接觸到李琴峰的作品，深感其作品魅力。《彼岸花盛開之島》的英譯難度在於如何精準轉譯文中交織的3種語言及其背後的性別政治。為此，丁恩宜在翻譯過程中將同步參照由李琴峰親自執筆的華文譯本，力求在英語語境中精準重現原作細膩的多語言意涵。

擔任導師的金翎（Lin King）是獲得國際肯定的台灣新生代譯者，曾獲美國筆會（PEN America）短篇小說新人獎。她譯作豐富，包含《來自清水的孩子》及《臺灣漫遊錄》等，其中《臺灣漫遊錄》英譯版更榮獲美國國家圖書獎翻譯文學大獎及ALTA首作翻譯獎。由其帶領丁恩宜進行為期9個月的指導，被視為台灣文學走向國際舞台的堅實支持。

駐洛杉磯台灣書院表示，美國文學翻譯家協會是推廣文學翻譯的專業權威組織，自2020年與文化部駐美單位合作以來，已成功培育包含Jenna Tang在內的多位新銳譯者，並促成《房思琪的初戀樂園》等重要英譯本出版。書院強調，譯者是台灣文學走向世界的關鍵橋樑，每部譯作皆是跨語言的再創作。此次計畫的翻譯成果預計於今年秋季在ALTA年會發表，期盼讓英美讀者透過不同語境，認識台灣作家筆下豐富的文學內涵。

