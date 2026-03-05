自由電子報
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

易遊網線上旅展「$1閃$1閃旅遊節」 限量開搶多種「1元商品」

2026/03/05 13:00

易遊網「$1閃$1閃旅遊節」開跑，除超狂旅遊優惠產品，另有多項抽獎活動回饋消費者。（易遊網提供）易遊網「$1閃$1閃旅遊節」開跑，除超狂旅遊優惠產品，另有多項抽獎活動回饋消費者。（易遊網提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕搶攻年後旅遊商機，易遊網推出「$1閃$1閃旅遊節」促銷活動，搶先春季旅展祭出2026年首檔激殺優惠，提前為上半年旅遊市場暖身。活動以「1元商品」為最大亮點，限量開搶1元飯店住宿、1元餐券、1元機票等；活動期間透過APP下單不限金額，有機會抽中「用1元幫你買單」的超狂大獎；全站單筆消費滿萬元，還可再抽DJI OSMO Pocket 3旅遊攝影神器，多重優惠與驚喜獎項齊發，從秒殺銅板價到高額折扣全面涵蓋，新年度的旅遊計畫可趁此促銷時機提前佈局。

易遊網「$1閃$1閃旅遊節」1元限量爆品搶購攻略。（易遊網提供）易遊網「$1閃$1閃旅遊節」1元限量爆品搶購攻略。（易遊網提供）

易遊網表示，「$1閃$1閃旅遊節」平日上午11點準時開搶主題日限定優惠，想以優惠出國玩，別忘了3月11日搶1元釜山與沖繩機票、3月12日開搶國外團體旅遊1萬元折扣碼。易遊網此次攜手中華航空推出平台限定全航線75折起優惠，即日起至3月6日全時段適用、3月7日至13日則限於晚間8點至翌日早上8點預訂才可享有折扣。推薦必買航點包含飛釜山來回、沖繩來回，適合規畫海島與美食小旅行；長程線如飛安大略來回、飛布拉格來回，以超值票價就能直奔歐美國度。德威航空同步推出獨家85折起優惠，領取雙人折扣碼再折388元；大韓航空與新加坡航空亦祭出雙人專屬折扣碼，預訂雙人機票分別可再折666元與1,000元。若是想輕鬆跟團出遊，也有泰國、澳洲、北海道等產品。

3月6日將釋出15間飯店1元限量搶，包含度假氛圍十足的「墾丁凱撒大飯店」。（易遊網提供）3月6日將釋出15間飯店1元限量搶，包含度假氛圍十足的「墾丁凱撒大飯店」。（易遊網提供）

除海外旅遊商品，國內商品也優惠全開，3月6日祭出15家飯店1元限量搶活動，包含福爾摩沙遊艇酒店、大地酒店、花蓮理想大地渡假飯店、墾丁凱撒大飯店、歐酷酒店、南投日月潭馥麗溫泉大飯店、台中港酒店、新悦花園酒店、高雄義大皇家酒店、高雄寒軒國際大飯店、台北北門市民酒店、淡水將捷金鬱金香酒店」、「台東知本金聯世紀酒店、西湖渡假村及天津大酒店，橫跨全台熱門度假據點，玩國旅超划算。3月10日還有1元「三麗鷗萌旅號」台北-台中套票，用銅板價格就能體驗全台最好玩的觀光列車。活動期間天天精選3間人氣飯店祭出破盤價，從都會質感商旅到星級度假型飯店統統有。更多相關內容詳詢易遊網官網。

