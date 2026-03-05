湖西鄉公所文化藝廊「生活中的微小風景」畫展 重新觀看日常

「生活中的微小風景」展，即日起在湖西鄉公所展覽。（湖西鄉公所提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕湖西鄉公所今（5）日舉辦「生活中的微小風景」慢活．藝生聯展開幕茶會，在溫馨而沉靜的氛圍中，邀集參展藝術家與地方藝文愛好者齊聚藝文走廊，共同揭開序幕。

此次聯展由鄭宇翔老師擔任策展者，邀集王姿元、洪秀緞、辛麗勤、方靖琬、林賽琳、鄭宇等藝術家共同展出。參展創作者以多元媒材與各自獨特的藝術語彙，從生活片段、自然景象與日常光影出發，描繪那些看似平凡卻蘊含情感厚度的微小風景。透過作品的層層鋪陳，觀者得以在細節之中重新感受時間流動與生命節奏。

請繼續往下閱讀...

「生活中的微小風景」展，強調由生活取材。（湖西鄉公所提供）

策展者鄭宇翔老師表示，「微小之中，藏著最真實的風景。」此次展覽試圖打造一個「慢下來觀看」的氛圍，希望在快速變動的生活環境裡，引導觀眾放慢步調，希望改變觀者的觀看尺度，從被忽略的日常細節中，發現情感、時間與環境的層次。不同風格與創作脈絡的作品在同一空間中交織，形成多層次的藝術交流與回應。

湖西鄉長陳振中表示，在節奏快速的日常裡，藝術提醒我們放慢腳步，重新觀看身邊習以為常的風景。當創作走進公共空間，鄉公所不再只是行政場域，也成為可以停留、思考與對話的所在。他認為，讓藝術貼近日常，生活本身便成為最值得凝視的風景。

「生活中的微小風景」慢活．藝生聯展展期自3月5日至4月30日止，免費開放參觀，誠摯邀請各界於展覽期間蒞臨湖西鄉公所藝文走廊，在微小之中，看見生活最真實而動人的風景。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法