藝文 > 即時

草率季「小動作」今登場 張方禹「雷射洞穴」打造超炫藝術祭典

2026/03/06 09:00

張方禹雷射光作品《浸漬的（ ）線 Multimmersion：草率10》將草率季現場打造成雷射洞穴。（草率季提供）張方禹雷射光作品《浸漬的（ ）線 Multimmersion：草率10》將草率季現場打造成雷射洞穴。（草率季提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台灣最具代表性的獨立出版與跨域創作盛事「草率季・Taipei Art Book Fair」今年邁入10週年，於今（6）日至3月8日，首度移師台北表演藝術中心「超級大劇院」擴大舉辦。今年共計650組國內外創作者參加，規模創歷年新高，不僅見證台灣獨立創作能量的累積，更成為亞洲藝術出版交流的重要節點。

本屆草率季以「小動作 Ctrl + Y」為主題，將超級大劇院轉化為一座巨大的雷射洞穴。藝術家張方禹以雷射作品《浸漬的（ ）線 Multimmersion：草率10》重構劇場空間，營造出光束交織的沉浸式場域。在這個空間中，閱讀、翻頁與觀看等「小動作」被視為推動這座洞窟的能量來源，讓參觀者本身也成為大型集體創作的一份子。

張方禹雷射光作品橫越整個草率季展區上空。（草率季提供）張方禹雷射光作品橫越整個草率季展區上空。（草率季提供）

展覽期間將「書展作為創作現場」做為核心概念，圖像創作者 Hori b. Goode 將老車直接開入劇場，並推出10週年限定作品；嗅覺單位 Äi Äi ILLUM LAB 則以浸製氣味裝置進駐。此外，現場亦規劃「雷射大講堂」系列講座，主題涵蓋出版實踐、圖像敘事與公共議題等，邀請來自台灣、澳門與歐洲的學者專家共同對談，讓書展成為思辨與討論的開放平台。

草率季10週年海報。（草率季提供）草率季10週年海報。（草率季提供）

草率季表示，10週年特別推出限量快速通關票券，包含優先入場、酒水兌換以及講座預約等，同時規劃多樣工作坊，從辣妹變身體驗到穿戴式機械裝置捏塑等，皆呼應「小動作」主題強調的身體與思想同步實踐。活動詳詢草率季官網。

