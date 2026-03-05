自由電子報
藝文 > 即時

日本編輯神人「都築響一」即將現身台北！草率季10週年特邀大師開講 揭開獨立出版生存之道

2026/03/05 13:59

日本編輯都築響一將於草率季舉辦講座。（草率季提供）日本編輯都築響一將於草率季舉辦講座。（草率季提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台灣獨立出版與跨域創作代表盛事「草率季・Taipei Art Book Fair」今年邁入10週年，將於3月6日至3月8日，首度移師台北表演藝術中心「超級大劇院」擴大舉辦。今年主辦單位邀請到日本重量級編輯與攝影師都築響一訪台，將於台北表演藝術中心現場分享其長年經營獨立出版與電子雜誌《ROADSIDERS' weekly》的經驗。都築響一以《日常東京》、《圈外編輯》等經典著作聞名全球，本次他將針對如何在理想創作與市場現實間取得平衡，與台灣讀者展開深入對談。

都築響一的著作《圈外編輯》以及《日常東京》書影。（草率季提供）都築響一的著作《圈外編輯》以及《日常東京》書影。（草率季提供）

除了日本神人編輯加持，今年國際參展單位比例過半，展現強大的跨國連結能量。來自挪威的藝術機構 Northing Space 及卑爾根藝術書展（Bergen Art Book Fair）主辦單位 Pamflett 也正式參展，並宣布未來將與草率季展開長期的跨國合作計畫，計畫帶領台灣優秀的創作者前進挪威展演，建立穩定且多元的國際藝術網絡。

展場內規劃多檔具前衛實驗性的計畫，例如葉忠宜與張景嵐合作的「desire」攝影展，以及紐約藝術單位TWINS BRAND SERVICES帶來的視聽藝術計畫，延伸書籍作為思想載體的多重可能性。

葉忠宜與張景嵐合作，於草率季展出「desire」攝影展。（草率季提供）葉忠宜與張景嵐合作，於草率季展出「desire」攝影展。（草率季提供）

草率季強調，10年來不僅提供台灣獨立創作者展示自我的舞台，更建立起國內外創作能量激盪的橋梁，此次移師北藝中心超級大劇院，標誌著台灣藝術出版進入新的發展階段，不僅是規模的擴張，更是為讓自由的創作能有更寬廣的舞台。

