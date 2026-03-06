限制級
搶收江奕勳「限量樣衣」代表作！「任務代號 Black Box」草率季限時開標
台灣設計師江奕勳的作品長期以色彩鮮明、具備台灣在地元素的設計語彙活躍於國際時尚圈。（草率季提供）
〔記者董柏廷／台北報導〕長期以色彩鮮明、具備台灣在地元素的設計語彙活躍於國際時尚圈的台灣設計師江奕勳（ANGUS CHIANG），即將於今年「草率季・Taipei Art Book Fair」，舉辦「任務代號 Black Box」藝術拍賣會。他將釋出多件珍稀樣衣與具備品牌代表性的經典單品進行拍賣。主辦單位草率季表示，此場拍賣會將在藝術家張方禹打造的雷射光影洞穴中進行，讓時尚單品在聲光交錯的劇場環境中，展現出不同於伸展台的沉浸式魅力。
江奕勳將於草率季舉辦「任務代號 Black Box」藝術拍賣會。（草率季提供）
草率季說明，今年江奕勳加入，象徵草率季從單純的書展延伸至時尚與實體物件的多元載體，落實了「小動作」主題中關於身體、服飾與思想同步運作的精神。這場跨界共創不僅是時尚產業的突破，也為台灣獨立創作能量注入了更多市場與藝術對話的空間。
今年「草率季・Taipei Art Book Fair」，將於今（6）日至3月8日登場，並首度移師台北表演藝術中心「超級大劇院」舉辦。活動詳詢草率季官網。
