國台辦稱打鐵花來台受到好評 梁文傑冷回：我不知道！

2026/03/05 18:35

陸委會發言人梁文傑今天冷回：「有沒有好評，我是不知道。他們已經表演完畢。」（記者陳鈺馥攝）陸委會發言人梁文傑今天冷回：「有沒有好評，我是不知道。他們已經表演完畢。」（記者陳鈺馥攝）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕農曆春節期間，浙江小百花越劇院、山西打鐵花團隊來台演出，中國國台辦昨日聲稱，赴台表演受到島內觀眾的喜愛和好評，彰顯了中華優秀傳統文化的獨特魅力和強烈感染力。陸委會發言人梁文傑今天冷回：「有沒有好評，我是不知道，他們已經表演完畢。」

國台辦發言人張昨天提到，春節期間，浙江小百花越劇院帶著《我的大觀園》與《愛情的花園》雙劇赴台演出，山西高平非遺項目打鐵花赴台表演，受到島內觀眾特別是青年觀眾的喜愛和好評，彰顯了中華優秀傳統文化的獨特魅力和強烈感染力。

張晗指出，台灣同胞對中華文化的熱愛與認同，再次印證了兩岸同胞「同根同源、同文同種」。島內有關人士的呼籲更道出了兩岸同胞要和平、要發展、要交流、要合作的共同心聲。

張晗更說，中華文化是兩岸同胞心靈的根脈與歸屬。我們願和台灣同胞一道，持續推進兩岸文化交流合作，共同守護兩岸和平發展成果，攜手讓中華文化綻放更加燦爛的光芒。

針對這2團是否有經政府許可來台？梁文傑回應，對於藝文交流，我們的立場很簡單，「只要不搞政治、不搞統戰，來表演我們就按程序審查」，這2團確實我們都有審查過，也來表演了。「至於有沒有好評，我是不知道，他們已經表演完畢」。

