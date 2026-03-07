自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

康木祥鋼纜作品巡迴展 馬祖南竿、東引登場

2026/03/07 11:59

〔中央社〕藝術家康木祥鋼纜作品離島巡迴展，最終站落腳馬祖，2件作品今天起至明年11月23日，在南竿北海遊憩區與東引忠誠門廣場展出。

馬祖國家風景區管理處今天舉辦康木祥鋼纜作品離島巡迴展壓軸站揭幕儀式，此次共展出2件作品《如意生命》與《雙生》，將從今天起至明年11月23日止，分別展示於南竿北海遊憩區遊客中心前廣場及東引忠誠門廣場。

康木祥致詞表示，曾在東引當兵，退伍後才開始創作生涯；馬祖好山好水，適合沉澱思考。此次展出的2件作品，由廢棄鋼索再生製作，巡展世界各地後到了馬祖，蘊含串聯離島與世界意涵，加上運送至馬祖須跨越240海里，十分辛苦，盼「不要再送回台灣本島」。

馬管處指出，康木祥以重生與永續的概念，將廢棄鋼索轉化為藝術品，與馬祖獨特的戰地遺構、海洋文化及在地精神不謀而合。《如意生命》與《雙生》作品象徵對島嶼與旅人的祝福，不僅為南竿與東引帶來新的藝術風貌，也透過其創作能量，讓世界看見馬祖的獨特魅力。

此外，馬管處表示，即日起至5月20日止，民眾和《如意生命》與《雙生》作品露臉合照，並將照片上傳至「馬祖愛趴GO」Facebook粉絲專頁並留言，憑貼文即可至南竿或東引遊客中心領取限量紀念品。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章