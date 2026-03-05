自由電子報
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

迎接全台瘋媽祖熱潮 雄獅推「減壓式朝聖」結合導覽與接駁

2026/03/05 20:47

白沙屯媽祖傳統進香活動無固定行進路線與停駐點，隊伍會依媽祖鑾轎指引前進，是台灣最特殊的進香隊伍之一。（雄獅旅遊提供）白沙屯媽祖傳統進香活動無固定行進路線與停駐點，隊伍會依媽祖鑾轎指引前進，是台灣最特殊的進香隊伍之一。（雄獅旅遊提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕俗話說「農曆3月瘋媽祖」，這股朝聖媽祖熱潮總讓數百萬信眾熱血沸騰，能參與這場被譽為全球3大宗教盛事之一的文化祭典，著實教人嚮往；但沿途交通管制、路線複雜與長途跋涉的體力負荷，也讓不少人望而卻步。為了讓更多人可以親身體驗這場盛事，雄獅旅遊主打「減壓式朝聖」，透過專業文化導覽與彈性接駁，讓旅客更輕鬆參與媽祖遶境盛會。

白沙屯拱天宮。（雄獅旅遊提供）白沙屯拱天宮。（雄獅旅遊提供）

大甲鎮瀾宮。（雄獅旅遊提供）大甲鎮瀾宮。（雄獅旅遊提供）

雄獅旅遊說明，今年瘋媽祖的兩大重頭戲包括路線飄忽不定、素有「粉紅超跑」之稱的白沙屯媽祖，將在4月13日展開為期8天7夜的進香之旅，以及大甲鎮瀾宮媽祖將在4月17日展開9天8夜固定路線的遶境。雄獅旅遊將行程規畫為「文化體驗營」，隨團配備受過專業培訓的文化領隊，針對媽祖文化深入淺出地解說，讓遶境不再只是看熱鬧。針對民眾最擔心的體力透支問題，特別設計「雙點上下車」機制，讓旅客能親身參與遶境精華路段，又能適時上車補充體力，以最舒適的方式完成朝聖之旅。為了讓忙碌的上班族也能共襄盛舉，除了最低優惠價的1日行程外，也有部分行程結合高鐵單程接駁，讓參與者得以「高速」追隨媽祖腳步，見證進香過程中最熱鬧、最具儀式感的精華時刻。

雄獅將遶境專屬行程規畫為「文化體驗營」，旅客親身參與遶境精華路段，以舒適方式完成朝聖之旅。（雄獅旅遊提供）雄獅將遶境專屬行程規畫為「文化體驗營」，旅客親身參與遶境精華路段，以舒適方式完成朝聖之旅。（雄獅旅遊提供）

若想一次蒐羅台灣人文風情與壯麗絕景，雄獅重磅推出「全台瘋媽祖」3日環島遊，串聯「粉紅超跑」進香與懷舊「藍皮解憂號」兩大亮點。除了感受追隨媽祖鑾轎的信仰震撼，還能搭乘復古列車漫遊東海岸，在海風吹拂中享受慢活時光，將熱血宗教盛事、鐵道慢旅與在地海味完美串聯，打造身心俱滿足的深度環島體驗。此外，即日起至3月31日，刷國泰世華卡參與媽祖遶境進香行程，獨享1日遊折抵200元、2日遊折抵400元優惠；同步刷CUBE卡並選擇「趣旅行」權益，不限消費金額享3%小樹點（信用卡）回饋，且無上限累積。更多相關內容詳詢雄獅旅遊「媽祖遶境」產品官網。

