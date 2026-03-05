世界棒球經典賽力挺中華隊 遠雄悅來大飯店祭出買1晚送1晚優惠

世界棒球經典賽力挺中華隊，遠雄悅來大飯店推出買1晚住宿送1晚住宿優惠。（遠雄悅來大飯店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕 棒球迷引頸期盼的2026年世界棒球經典賽3月5日正式開打，遠雄悅來大飯店力挺中華隊，加入應援行列，推出買1晚住宿送1晚住宿「經典賽應援住房專案」、「皮爾沙酒吧」也響應盛事，推出榮耀印記優惠與應援暢飲方案，邀請球迷度假同時為中華隊集氣吶喊，一起把加油聲送到經典賽球場上。

遠雄悅來大飯店「經典賽應援住房專案」，加碼贈送超人氣活動「青蛙生態導覽」。（遠雄悅來大飯店提供）

遠雄悅來大飯店號召球迷用最熱情的應援，一起為中華隊集氣，即日起至3月8日推出1泊1食買1晚送1晚住房專案限時優惠價，即日起至5月31日可入住。內容包含精緻山景客房2晚、西式自助早餐2日，以及花蓮火車站或機場來回接駁1次，再加碼贈送超人氣活動「青蛙生態導覽」，在星光下聆聽多達12種蛙類交織而成的夜間交響樂，體驗夜間生態之美。讓旅客在壯麗山海景致中，享受舒適假期，也同步關注精采賽事。

「皮爾沙酒吧」響應經典賽盛事，推出榮耀印記優惠與應援暢飲方案，與球迷一起為中華隊集氣吶喊。（遠雄悅來大飯店提供）

賽事期間，「皮爾沙酒吧」同步推出榮耀印記優惠以及應援暢飲方案。活動期間於臉頰或手臂等可見部位畫上棒球賽應援線條，即可獲贈小杯生啤酒1杯，第2杯起生啤酒享9折優惠。遠雄悅來大飯店同步於官方粉絲專頁推出抽獎活動，留言應援中華隊，有機會抽中萬元住宿券、西餐廳餐券，以實際行動為中華隊加油，讓祝福從花蓮出發，跨越山海直達賽場。更多相關內容詳詢遠雄悅來大飯店官網、遠雄悅來大飯店粉絲專頁。

