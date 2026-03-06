自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

青森睡魔現身台灣燈會 姜鈞翔揮毫「天妃神」驚豔全場

2026/03/06 14:12

台灣燈會《青森睡魔》作品旁的書法字出自嘉義縣共好生活協會創會理事長姜鈞翔之手。（記者林宜樟攝）台灣燈會《青森睡魔》作品旁的書法字出自嘉義縣共好生活協會創會理事長姜鈞翔之手。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕台日燈藝跨海共鳴！2026台灣燈會掀起觀賞熱潮，最受矚目的焦點為結合台日宗教與藝術文化的《青森睡魔》大型燈藝作品，該作品由日本2大睡魔師破天荒聯手打造，而作品旁「台日共鳴．天妃神」7字書法，行雲流水、氣韻深厚的筆觸引發遊客關注，這幅點睛之作正是出自嘉義在地書法好手嘉義縣共好生活協會創會理事長姜鈞翔之手。

源自日本東北的「青森睡魔祭」以立體巨型武者與神話人物造型聞名，融合繪畫藝術、紙紮技法、骨架結構與燈光設計，是兼具力量與美感的傳統藝術形式。文化總會邀請日本睡魔大師諏訪慎與林廣海為台灣燈會分別負責製作「媽祖與三尊虎爺」及「千里眼與順風耳」，嘉義縣朴子市知名紙藝師蔡承哲參與協助，蔡承哲因深知老友姜鈞翔具備深厚的書法造詣，力邀他為這件象徵台日友好的作品題字。

姜鈞翔在青森睡魔作品上寫下的書法。（姜鈞翔提供）姜鈞翔在青森睡魔作品上寫下的書法。（姜鈞翔提供）姜鈞翔寫下書法。（姜鈞翔提供）姜鈞翔寫下書法。（姜鈞翔提供）

現年42歲的姜鈞翔現為嘉義縣議員姜梅紅服務處主任，自小五起學書法，至今已累積30年書寫經歷，國小時師承蕭吉川老師奠定楷書基礎，國中隨吳哲南老師鑽研結構與筆勢。

姜鈞翔表示，高職就讀嘉義高商廣告設計科，習慣將「設計思維」融入傳統墨跡，寫書法時不僅追求行書的流暢節奏，更精密計算字體的重心與留白，讓書法在燈光映照下呈現出絕佳的可讀性與藝術美感。

日本青森睡魔在今年台灣燈會受到許多遊客關注。（記者林宜樟攝）日本青森睡魔在今年台灣燈會受到許多遊客關注。（記者林宜樟攝）

談及創作心境，姜鈞翔說，青森的睡魔是勇猛的守護，嘉義的媽祖則是慈悲的庇佑，當這2種文化在燈火中相遇，這幅字代表的不僅是藝術，更是一種跨越海洋的心意連結；嘉義縣共好生活協會會員也集資2萬4000元，加上姜梅紅及姜鈞翔，共贊助作品3盞燈籠。

「青森睡魔」系列作品將於明日（3月7日）參與台灣燈會「TEAM TAIWAN」大遊行，屆時民眾除能一睹日本大師的工藝風采，更可近距離欣賞這幅將嘉義在地筆墨精神推向國際舞台的書法佳作。

氣勢磅礡的配天宮山軍尊神。（記者林宜樟攝）氣勢磅礡的配天宮山軍尊神。（記者林宜樟攝）嘉義縣共好生活協會贊助燈籠。（記者林宜樟攝）嘉義縣共好生活協會贊助燈籠。（記者林宜樟攝）

