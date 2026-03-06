自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

台中市圖10週年！謝哲青開講、波隆那首獎插畫家操刀主視覺

2026/03/06 14:15

台中市圖10週年，主視覺以「閱讀之森」為概念，打造如同一座可漫步、可沉思的心靈森林。（文化局提供）台中市圖10週年，主視覺以「閱讀之森」為概念，打造如同一座可漫步、可沉思的心靈森林。（文化局提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市立圖書館今年迎來成立10週年，3月起將以「閱讀之森」為主題推出系列館慶活動，連續3個月推出講座、展覽與戲劇演出，有金鐘獎得主、暢銷作家謝哲青講座；並邀請榮獲義大利波隆那國際插畫首獎的插畫家鄒駿昇，操刀設計主視覺與紀念LOGO，打造台中成為心靈森林。

台中市圖10週年，綠美圖新總館啟用後的全新起點，增加新象徵閱讀據點。（文化局提供）台中市圖10週年，綠美圖新總館啟用後的全新起點，增加新象徵閱讀據點。（文化局提供）

10年深耕，閱讀成林！文化局指出，10週年主視覺與紀念LOGO，為台中閱讀風景注入國際視野與藝術溫度，主視覺以「閱讀之森」為概念，大小樹冠層層交織，象徵知識彼此連結、生長延展；畫面中，人們在陽光下靜心閱讀，線條輕柔流動，彷彿時間也隨之放慢，點綴其間的英文短句與圖像相互編織，形成多重敘事，整體視覺如同一座可漫步、可沉思的心靈森林。

紀念LOGO靈感來自早期圖書館印章，並選用帶有手寫溫度的字體，保留紙本閱讀的質地與人文氣息，提醒在數位浪潮之中，圖書館依然守著最純粹的人文深度，整體設計同時兼顧多元延伸應用，後續將推出限量10週年紀念文創品，讓閱讀意象走進日常生活，成為可收藏、可陪伴的城市記憶。

文化局表示，中市圖館慶系列活動同樣精采可期，3月率先登場的講座邀請作家宋怡慧，以「學校不會教的人生課—閱讀好好『young』」為題，陪伴讀者在人生轉折處找到方向；4月至6月間，金鐘獎得主、暢銷作家謝哲青及「昆蟲擾西」吳沁婕等知名作家，透過講座、展覽與戲劇演出，讓閱讀從文字出發，延伸至創作與感官體驗，打造交流靈感、凝聚情感的文化場域。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章