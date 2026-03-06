台中市圖10週年！謝哲青開講、波隆那首獎插畫家操刀主視覺

台中市圖10週年，主視覺以「閱讀之森」為概念，打造如同一座可漫步、可沉思的心靈森林。（文化局提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市立圖書館今年迎來成立10週年，3月起將以「閱讀之森」為主題推出系列館慶活動，連續3個月推出講座、展覽與戲劇演出，有金鐘獎得主、暢銷作家謝哲青講座；並邀請榮獲義大利波隆那國際插畫首獎的插畫家鄒駿昇，操刀設計主視覺與紀念LOGO，打造台中成為心靈森林。

台中市圖10週年，綠美圖新總館啟用後的全新起點，增加新象徵閱讀據點。（文化局提供）

10年深耕，閱讀成林！文化局指出，10週年主視覺與紀念LOGO，為台中閱讀風景注入國際視野與藝術溫度，主視覺以「閱讀之森」為概念，大小樹冠層層交織，象徵知識彼此連結、生長延展；畫面中，人們在陽光下靜心閱讀，線條輕柔流動，彷彿時間也隨之放慢，點綴其間的英文短句與圖像相互編織，形成多重敘事，整體視覺如同一座可漫步、可沉思的心靈森林。

紀念LOGO靈感來自早期圖書館印章，並選用帶有手寫溫度的字體，保留紙本閱讀的質地與人文氣息，提醒在數位浪潮之中，圖書館依然守著最純粹的人文深度，整體設計同時兼顧多元延伸應用，後續將推出限量10週年紀念文創品，讓閱讀意象走進日常生活，成為可收藏、可陪伴的城市記憶。

文化局表示，中市圖館慶系列活動同樣精采可期，3月率先登場的講座邀請作家宋怡慧，以「學校不會教的人生課—閱讀好好『young』」為題，陪伴讀者在人生轉折處找到方向；4月至6月間，金鐘獎得主、暢銷作家謝哲青及「昆蟲擾西」吳沁婕等知名作家，透過講座、展覽與戲劇演出，讓閱讀從文字出發，延伸至創作與感官體驗，打造交流靈感、凝聚情感的文化場域。

