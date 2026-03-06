青少年打造「紙製城市」 台南生活美學館邀一起動手想像家的模樣

「紙製城市工作坊」，即日起受理報名。（台南生活美學館提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕讓藝術更貼近生活，台南生活美學館今年持續推出「發笑實驗室 HaHa Art」系列活動，其中「紙製城市工作坊」將於4月18日、19日登場，以「家」為發想核心，邀請青少年透過動手創作，一起思考居住空間與城市環境之間的關係。

這次工作坊邀請陳宣誠教授帶領的中原大學建築學系團隊，以及來自馬來西亞的建築師鄭志榮（Tay Tze Yong）共同指導。活動將透過回收紙板剪裁、組構與團隊合作的方式，引導青少年認識建築設計與空間規畫的基本概念，並在創作過程中培養觀察力與想像力。

參與學員將從生活中的「家」出發，把對居住空間的想像轉化成模型作品，最後再與其他人的創作結合，逐步拼組成一座充滿創意的「紙製城市」。完成的作品將於4月26日舉辦成果「入厝」開幕活動，讓大家一起見證這座由青少年共同打造的城市。

紙製城市成品示意圖。（台南生活美學館提供）

館長黃瓊瑩表示，「發笑實驗室」以「（辶日）迌中創作、在遊戲中學習」為理念，希望透過輕鬆有趣的藝術活動，讓參與者在創作過程中吸收文化養分，也在互動交流中發出笑聲。此次「紙製城市工作坊」結合動手實作與跨國交流，希望讓青少年在合作與遊戲中培養美感素養與創新思維。

活動指導老師之一的陳宣誠教授長期關注地景與身體感知之間的關係，致力於探索不同尺度的建築想像；鄭志榮建築師則長年推動「紙箱城市（Cardboard City）」計畫，透過回收紙材創作與公共參與，讓建築成為文化交流與社會對話的平台，也實踐「玩中學」的理念。

「紙製城市工作坊」即日起開放線上報名，名額有限，額滿為止。活動資訊可至生活美學館官網或臉書粉絲專頁查詢。

