自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

韓國總統獎得主來台！國寶級玄琴手、盤索里名師5月現身 加碼主題工作坊近距離體驗真功夫

2026/03/06 18:18

MUTO成員玄琴藝術家朴佑宰曾獲韓國全國國樂比賽「總統獎」。（傳藝中心提供）MUTO成員玄琴藝術家朴佑宰曾獲韓國全國國樂比賽「總統獎」。（傳藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立傳統藝術中心主辦的「2026台灣戲曲藝術節」5月邀請由韓國國立亞洲文化殿堂（ACC）與亞洲文化殿堂財團（ACCF）策畫，集結跨界創作團隊MUTO與IPKOASON聯手打造的韓國盤索里《看．見沈清》來台演出，其中，堪稱韓國國寶級的藝術陣容更率先來台交流。此次演出者之一朴佑宰，曾榮獲韓國全國國樂比賽最高榮譽「總統獎」，是當代極具代表性的玄琴演奏家；而鼓手李香河則曾奪下朴東鎮盤索里名鼓大賽「國務總理獎」，同樣在韓國擊樂界擁有極高地位。

為了深化雙邊藝術交流，傳藝中心將於3月7日舉辦2場主題工作坊，屆時玄琴演奏家朴佑宰將帶來傳統器樂示範教學，而鼓手李香河及歌者李勝熙則會帶領民眾親身體驗韓國盤索里的特殊身段與節奏。

IPKOASON鼓手李香河邀請觀眾一同進劇場感受盤索里獨有的魅力。（傳藝中心提供）IPKOASON鼓手李香河邀請觀眾一同進劇場感受盤索里獨有的魅力。（傳藝中心提供）

盤索里是起源於17世紀的說唱藝術，於 2003年被聯合國教科文組織指定為人類非物質文化遺產，本次工作坊提供了民眾近距離學習韓國精髓的機會。此次來台的韓國藝術家們在傳統領域登峰造極，並致力推動盤索里的當代表現，他們透過玄琴演奏、擊樂能量與電子音樂的相互呼應，展現了韓國傳統藝術結合西方科技的強大創作動能。傳藝中心表示，期待透過此次巡演，與台灣觀眾及藝術家們開啟更深層的文化對話，讓台灣觀眾也能見證東亞哲學的身體性表演。詳詢傳藝中心官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章