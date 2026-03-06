文化部推動文化藝術扎根 10案計畫獲支持

文化部推動文化藝術扎根計畫獲補助名單。（翻攝自官網）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部推動文化藝術扎根補助計畫，鼓勵由法人提案串聯藝文工作者及團隊，透過營運或合作的文化場域為核心，整合在地藝文資源，連結至不同學校、社區、地域，讓文化參與成為生活的一環。115年補助名單出爐，共10案計畫獲支持。

文化部表示，今年度獲選計畫，扎根內容多元，以「在地藝文特色」、「傳統技藝與無形文化資產傳承」為主要核心，攜手戲曲藝師、工藝師、藝術創作者、館閣軒社、劇團等匠師與職人，傳承藝陣、南北管、布袋戲、民謠、皮影戲、木雕等，持續深化在地藝文特色及文化底蘊。

另透過藝術跨域創新與環境文化連結，展現地方藝文能量，如朱銘文教基金會結合金山和萬里的山海地景，發展雕塑藝術創作；跨界文教基金會以曾文溪全流域，以環境劇場展演式導覽、自然法庭讀劇巡演等形式，引導學生理解藝術創作、地方文化、流域歷史與生態關係。

文化部說明，本計畫將與52名藝文工作者、50個藝文團隊、10個文化場域共同合作，橫跨105個鄉鎮市區、邀請32個社區或協會及70所學校一起參與，兼具傳統與現代交織多面向的扎根模式，使文化、藝術、生活交會，在感受在地文化價值的同時，也累積文化記憶，讓影響層面更廣、更深。 補助名單詳詢連結（https://grants.moc.gov.tw/Web/）。

