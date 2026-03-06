自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

女兒祭海換他復明真的值得？《看．見沈清》翻轉韓國經典傳說 從父親視角看見最痛苦的抉擇

2026/03/06 18:15

IPKOASON成員歌者金素珍（김소진）現場演唱盤索里，舉手投足間散發出十足的戲劇張力。（傳藝中心提供）IPKOASON成員歌者金素珍（김소진）現場演唱盤索里，舉手投足間散發出十足的戲劇張力。（傳藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕韓國經典民間傳說《沈清傳》以孝女沈清捨身祭海換取盲人父親重見光明的故事，在韓國家喻戶曉。即將於5月在戲曲中心演出的《看．見沈清》，由韓國國立亞洲文化殿堂（ACC）與亞洲文化殿堂財團（ACCF）策畫，集結跨界創作團隊MUTO與IPKOASON聯手，改編自傳統說唱藝術「盤索里」的作品原著，轉成另一條敘事路徑，將焦點從沈清移向父親沈學奎的生命歷程，深入探討一位父親在失去與抉擇中的掙扎。

韓國玄琴藝術家朴佑宰。（傳藝中心提供）韓國玄琴藝術家朴佑宰。（傳藝中心提供）

傳藝中心表示，《看．見沈清》全劇跳脫既有的單向敘事，以多重視角呈現沈學奎在悲憫、悔恨與溫柔間交錯的情感。劇本重新解構盤索里5大經典曲目之一《沈清歌》，向觀眾拋出對「人生」與「選擇」的深刻提問。IPKOASON代表暨鼓手李香河今（6）日於宣傳記者會上表示，此次演出不僅是傳統的重現，更是透過跨領域合作與即時媒體互動，將傳統語彙進行當代解構與重組，呈現出視聽交織的全新型態。

IPKOASON代表暨鼓手李香河邀請觀眾進劇場感受盤索里的魅力。（傳藝中心提供）IPKOASON代表暨鼓手李香河邀請觀眾進劇場感受盤索里的魅力。（傳藝中心提供）

傳藝中心指出，此部被譽為韓國當代戲曲創新里程碑的作品，在華麗的當代科技語彙中，仍保留了深沉的人文思索，預計在70分鐘的演出中，邀請觀眾在科技構築的音場中，重新面對劇中父親與自己的生命缺憾。演出詳詢戲曲中心官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章