女兒祭海換他復明真的值得？《看．見沈清》翻轉韓國經典傳說 從父親視角看見最痛苦的抉擇

〔記者董柏廷／台北報導〕韓國經典民間傳說《沈清傳》以孝女沈清捨身祭海換取盲人父親重見光明的故事，在韓國家喻戶曉。即將於5月在戲曲中心演出的《看．見沈清》，由韓國國立亞洲文化殿堂（ACC）與亞洲文化殿堂財團（ACCF）策畫，集結跨界創作團隊MUTO與IPKOASON聯手，改編自傳統說唱藝術「盤索里」的作品原著，轉成另一條敘事路徑，將焦點從沈清移向父親沈學奎的生命歷程，深入探討一位父親在失去與抉擇中的掙扎。

傳藝中心表示，《看．見沈清》全劇跳脫既有的單向敘事，以多重視角呈現沈學奎在悲憫、悔恨與溫柔間交錯的情感。劇本重新解構盤索里5大經典曲目之一《沈清歌》，向觀眾拋出對「人生」與「選擇」的深刻提問。IPKOASON代表暨鼓手李香河今（6）日於宣傳記者會上表示，此次演出不僅是傳統的重現，更是透過跨領域合作與即時媒體互動，將傳統語彙進行當代解構與重組，呈現出視聽交織的全新型態。

傳藝中心指出，此部被譽為韓國當代戲曲創新里程碑的作品，在華麗的當代科技語彙中，仍保留了深沉的人文思索，預計在70分鐘的演出中，邀請觀眾在科技構築的音場中，重新面對劇中父親與自己的生命缺憾。演出詳詢戲曲中心官網。

