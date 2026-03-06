G-Dragon影片大導出手！操刀《看．見沈清》視覺影像 韓國國寶級電音戲曲刷新你的感官認知

朴薰奎邀請台灣觀眾透過《看．見沈清》認識韓國傳統戲曲藝術。（傳藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立傳統藝術中心主辦的「2026台灣戲曲藝術節」將邀請韓國製作團隊MUTO與IPKOASON帶來融合韓國傳統戲曲盤索里與現代電子音樂及新媒體影像的科技藝術作品《看．見沈清》（두개의눈），預計將於 5月1日至5月3日在台灣戲曲中心大表演廳連演3場。

此次演出核心視覺設計由MUTO影像導演朴薰奎親自執導。他曾操刀多場K-POP藝人演唱會視覺，包含G-Dragon「Shine a Lights」世界巡迴演唱會影片，其擅長利用數位工具進行現場即時繪製（Live Drawing），並透過程式感應，讓影像的明暗與縮放精準對位音樂的重音與留白，使視覺成為一種隨音樂流動的表演。《看．見沈清》視覺畫面與影像設計由朴薰奎統籌，預計將在 70分鐘的緊湊節奏中，讓科技化身為與演員對話的「共演者」，展現東方哲學與現代動態圖形的完美結合。

《看・見沈清》演出片段。（傳藝中心提供）

傳藝中心主任陳悅宜指出，此為藝術節開辦9屆以來，首度特邀國際原裝大型節目來台，展現台灣傳統藝術與世界對話的宏觀視野。《看．見沈清》自 2020年首演以來，曾獲選為韓國國立劇場藝術節開幕演出，被譽為當代韓國戲曲創新的里程碑。詳詢OPENTIX網站。

