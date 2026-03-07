文策院徵件培育國片劇本 台灣故事開發計畫最高補助600萬

「台灣故事開發國際合作計畫」即日起公開徵件，每案最高可獲600萬的支持經費。（文策院提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化內容策進院為持續支持台灣電影產業發展，啟動「台灣故事開發國際合作計畫」徵件。計畫鼓勵影視創作團隊開發具台灣文化特色與多元題材的電影劇情長片，同時推動影視人才與國際產業交流。文策院表示，今年計畫預計增加入選名額，最多將選出7組團隊，每案最高可獲600萬元開發經費支持，徵件申請即日起至4月30日中午12時止。

文策院董事長王時思表示，文化部近年推動台灣影視產業發展，其中包括「大航海計畫」，希望讓台灣電影拓展市場規模。文策院推動的「台灣故事開發國際合作計畫」，以促進國際合作為目標，希望透過合資、合製與人才交流，讓台灣影視內容在國際市場中建立更穩定的合作模式。

請繼續往下閱讀...

王時思指出，近年國片在市場表現逐漸回升，包括《大濛》、《96分鐘》、《泥娃娃》等作品，在票房與影評皆有不錯表現，顯示國片已經有深厚的製作實力，以此為基礎鏈接國際產業不同觀點，期望打造出，兼具台灣文化特色、商業性和國際肯定的優秀作品。

「台灣故事開發國際合作計畫」今年邁入第2年，開放導演、編劇與製片等主創團隊提案，徵件內容以電影劇情長片為主，題材不限，但鼓勵呈現台灣文化特色、歷史風土或具有在地元素的故事。另一項重點，則是促進與國際影視專業人士合作，讓創作團隊在劇本開發階段就能接觸不同市場觀點。

文策院表示，本計畫以開發完成電影劇情長片之劇本為目標，劇情類型不限，投件團隊需於劇本創作及影視作品開發期間與國際人士合作，至多選出 7 組入選團隊（實際入選名額將依國際評審委員的專業審議結果與提案整體品質調整，未達入選標準者得不予足額錄取）。詳詢文策院官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法