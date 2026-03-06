自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 看表演

巴雀藝術春季脈動 獻2首鋼琴五重奏經典

2026/03/06 21:30

巴雀藝術鋼琴五重奏演出照。（巴雀藝術提供）巴雀藝術鋼琴五重奏演出照。（巴雀藝術提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕連續5年獲國藝會 Taiwan Top團隊的巴雀藝術，2026年度第2場：《室〞重瘋 Ensemble Amore》系列演出，以鋼琴五重奏「脈動」聚焦2首經典，將於3月13日在新竹縣政府文化局演奏廳、14日在台中國家歌劇院小劇場演出。

第1首德沃札克《第一號鋼琴五重奏》，寫於德沃札克早期，是他少數以鋼琴與弦樂四重奏編制完成的大型室內樂作品。全曲旋律清楚、段落分明。鋼琴不只是伴奏，而是與弦樂平等對話； 作品中可聽見波希米亞風格的節奏與歌唱性旋律，同時也展現德沃札克對形式鋪陳的掌握，讓鋼琴與弦樂的合作更具層次與張力。

第2首蕭士塔高維契《G 小調鋼琴五重奏》，完成於 1940 年，開頭以嚴謹的前奏與賦格展開，鋼琴與弦樂層層進入，結構清晰而節制；中間樂章轉為舞曲節奏與諷刺性的語氣，旋律簡短有力，對比鮮明。慢板樂章則以長線條旋律展開，氣氛沉穩而內斂。鋼琴在作品中既是獨立角色，也融入整體聲響之中；弦樂的音色變化與節奏控制，使整首作品在嚴肅與幽默之間形成強烈對照，是 20 世紀室內樂的重要代表之一。

